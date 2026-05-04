◆男子プロゴルフツアー 中日クラウンズ 最終日（３日、愛知・名古屋ＧＣ和合Ｃ＝６５５７ヤード、パー７０）

３打差４位で出た堀川未来夢（みくむ、３３）＝Ｗａｖｅ Ｅｎｅｒｇｙ＝が７バーディー、ボギーなしの６３で回り、通算１６アンダーで逆転し、２２年マイナビＡＢＣ選手権以来４年ぶりの通算５勝目を挙げた。登録者数４３万人を超える自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで前夜に“予言”した通りの展開に持ち込み、勝ちきった。年間ポイントランクも首位に浮上した。今季国内初戦の石川遼（３４）＝カシオ＝は、６９と伸ばしきれず５アンダーの２４位。

堀川は４年ぶりのウォーターシャワーに身を委ねた。最終組の１つ前から逆転。優勝が決まると、大勢の仲間がクラブハウスで待っていた。「優勝したいトーナメントの一つだった」。フェアウェーが狭くグリーンは小さい和合でマネジメント力を発揮。１０番で４メートルを沈めて抜け出すと、３連続バーディーで加速した。

２０１９年末からパッティングで右手に違和感を覚え、イップスを自覚した。ドライバーにも波及した。近年は使用回数が激減している苦手なクラブを、１８番で意を決して握った。「ボギーでも勝てるなら３ウッドだったけど（２位の）細野はバーディーもある。風もフォロー。このホールで持てなかったら今後持てるところはない」。左バンカーのさらに左を狙い、右へのミスだけは排除した。

登録者数４３万人を超える自身のＹｏｕＴｕｂｅ「堀川未来夢チャンネル」での予言が的中した。２日夜にアップした新作は練習日に撮影したもので、テーマは「２位と２打差の状況で残り３ホールを迎えたときのマネジメント」。１６番のティーグラウンドで細野と２打差だと知った。「まさにあの状況。面白いなと思いながらやっていた」。重圧を楽しみながら、最後の３ホールをパーでしのいだ。

初優勝した１９年の日本ツアー選手権で、昨年１２月に死去した尾崎将司さん（享年７８）と同組だった。初日の堀川はスタートから６連続バーディーを奪った。「パッティング良くなったな」と褒めてくれたことがうれしかった。３番が終わった頃にボソッと言われた。「俺は腰が痛い。お前の連続バーディーが止まったらやめる」。４番終了時だった。「全然終わらないじゃないか」と言い残し、ジャンボさんは棄権した。「一緒にプレーできたことが、自分のゴルフ人生の思い出」。レジェンドが３連覇を含む５勝を挙げた大会に、その名を刻んだ。（高木 恵）

◆堀川 未来夢（ほりかわ・みくむ）１９９２年１２月１６日、神奈川・厚木市生まれ。３３歳。父の影響で４歳からゴルフを始め、２０１２、１４年関東アマ優勝。日大を経て１４年プロ転向。１９年に日本ツアー選手権でツアー初優勝。２２年日本プロも制してメジャー２勝。昨季の賞金ランキングは７位。名前の由来は「未来に夢を持ってほしい」と父が命名。１７６センチ、８４キロ。