◆女子プロゴルフツアー ＮＴＴドコモビジネスレディス 最終日（３日、千葉・浜野ＧＣ＝６７０４ヤード、パー７２）

プロ９年目の菅沼菜々（２６）＝あいおいニッセイ同和損保＝が１年ぶりの４勝目を飾った。単独首位で出て７バーディー、１ボギーの６６で回り、通算１８アンダーで２位に５打差の圧勝。ゴルフ界の「自称アイドル」がオフの筋トレで飛ばし屋に変身し、同会場で昨年の前身パナソニックオープンに続く２年連続優勝。悪天候で３日間短縮競技のため、７５％の賞金１６２０万円を獲得した。次週の国内メジャー初戦、ワールドレディスサロンパスカップ（７日開幕・茨城ＧＣ西Ｃ＝報知新聞社後援）でメジャー初Ｖを狙う。

思いっきり両手を広げ、菅沼は大声援を全身で浴びた。後続に５打差の独走Ｖ。２位に１打差で涙の復活優勝を飾った、１年前と同会場の最終１８番で再び笑顔がはじけた。新規大会に変わったが、同じコースで“２連覇”。「本当にうれしい。去年はどん底からの復活。今回は自信満々でゴルフできた」とかみしめた。

主役を演じきった。２番から３連続バーディー。１２番で初ボギー後、１３番パー４で「奇跡だった」とグリーン約２０メートルのラフからチップインバーディー。優勝をグッと引き寄せる一打に何度も跳び上がって喜んだ。

新・飛ばし屋ぶりを発揮した。昨季は２４２ヤードで全体３４位だった平均飛距離が今大会は全体４位の２６３ヤード。「めっちゃ飛ぶんです」。今季はシーズン中も週３回の筋トレに励み、８０キロのバーベルでデッドリフトなど下半身を強化。管理栄養士の指導で高たんぱくの食事、プレー中もおにぎりやようかんを食べるなど体重は昨年から約４キロ増。第２日に２８４ヤードをかっ飛ばすなど「今世紀最大に調子がいい」と舌も滑らかだ。

アイドル活動との二刀流も力を注ぐ。１月のライブは歌とダンスで５００人を魅了し、２月にＣＤデビュー。「成績が悪かったら絶対にたたかれる。結果で残せて良かった」と胸をなで下ろす。特定の場所で強い不安を感じる広場恐怖症を発症して約９年。「同じ病気の方が私の活躍で頑張ろうと思ってくれる。元気と感動を届けたい」。自身のグッズ売り上げを日本パラスポーツ協会などに寄付するなど、ゴルフ場外でも活躍している。

パーオン率７２・８％で今季１位に浮上。年間ポイントランクは３３位から６位に急上昇し、年間女王争いに名乗りを上げた。菅沼は「パーオン率が良ければ必然的に（ランクは）良くなる。まずはメジャー優勝したい。来週頑張る」。ゴルフ界のアイドルが新女王へ歩を進める。（星野 浩司）

◆菅沼 菜々（すがぬま・なな）２０００年２月１０日、東京都生まれ。２６歳。父の影響で５歳からゴルフを始める。埼玉栄高２年時、特定の場所や空間で強い恐怖や不安を感じる障害「広場恐怖症」を発症。卒業後、１８年のプロテストで一発合格。２３年にＮＥＣ軽井沢７２で初優勝など年間２勝。通算４勝。アイドル活動に励み、今年２月にＣＤデビュー。１５８センチ。家族は両親。