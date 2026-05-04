◆第３１回ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１（５月１０日、東京・芝１６００メートル）

第３１回ＮＨＫマイルカップ・Ｇ１は１０日、東京競馬場の芝１６００メートルで行われる。「１週前プレーバック」ではトク注馬と陣営コメントを紹介。馬券的中への参考にどうぞ。

◇ダイヤモンドノット ファルコンＳを勝ち、十分な間隔を取ってここに照準を合わせてきた。福永調教師は「思惑通り、調教段階からガス抜きができている。臨戦過程としては、うちが一番いいのでは」と皐月賞組より有利な点を挙げる。東京のマイルは初めてだが、１４００メートルは経験済み。「左回りはいいと思う。あとは展開、他馬との能力差やろうね」と分析した。（栗東）

◇ロデオドライブ ニュージーランドＴは単勝１倍台の支持を集めたが、首差の２着に敗れてデビュー３戦目で初黒星を喫した。１週前は美浦・Ｗコースで３頭併せを行い、６ハロン８６秒５―１２秒３をマークして併入。タイムはやや控えめだが、辻調教師は「時計的には十分ですね。間隔も詰まっているので、そんなに無理しないでいいと思います」と狙いを明かした。レーンを確保し、大一番へ挑む。（美浦）

◇カヴァレリッツォ 昨年の２歳マイル王が適距離で本領発揮だ。皐月賞は１３着に敗れたが、吉岡調教師は「状態は良かったですし、敗因は距離だけかな」と分析する。２日に実質的な最終追いを済ませ、坂路で５１秒８―１２秒５。一杯に追われ、反応も鋭かった。指揮官は「もうちょっと疲れるかと思ったけど、ほぼダメージはない」と強調しており、中２週への不安はない。（栗東）

【陣営コメント】

田代助手（アスクイキゴミ）「元気があるし、いい状態で出せる。今の東京の速い馬場はやってみないと分からないが、センスがいいので対応できると思う」

友道調教師（アドマイヤクワッズ）「マイルなのでメンコ（覆面）を外す予定。前走のダメージはなさそう」

福永助手（アンドゥーリル）「在厩のまま、ダメージが残っていないことを確認してから調整を進めてきた」

横山和騎手（エコロアルバ）「さすが重賞馬という背中だった。時計も良かったし、すごくうまくいった追い切りだった。順調にきてくれたと思う」

宮田調教師（オルネーロ）「中間はハミを少し工夫したりとか、色々と試行錯誤している。大型馬だが皮膚感も薄く、重苦しさがない。そのあたりはすごくいい」

手塚久調教師（ギリーズボール）「追い切りの感じはよかった。うまく道中で折り合いをつければ、脚を使えそう」

太田助手（サンダーストラック）「しっかり追い切りました。順調にきています。広いコースはプラスだと思う。ごちゃつかず、スムーズに回ってこられれば」

斎藤騎手（ジーネキング）「追い切りは、だいぶマイルっぽい走りの効率になってきた。動かしてからはすごくいい反応。具合に関しては何も文句がない」

武市調教師（ハッピーエンジェル）「馬場が悪くて最後もがくような走りになったが、道中もしっかり我慢ができていた。いい追い切りだった」

松下調教師（バルセシート）「動きは良かった。（北村友）ジョッキーも、集中して走れていると言っていた」

早川助手（ユウファラオ）「普段５０秒８なんて出たことない。それでも（騎乗した松若が）余力があると言っていたから状態はいいと思う」

上原佑調教師（リゾートアイランド）「（１週前は）少し前半でかかる面を見せたけど、その後はスムーズ。動きは使ったことで、もう一段階上がってきた」

松下調教師（レザベーション）「前走は本当に上手に乗ってくれた。１６００メートルにしてから安定している」

松山騎手（ローベルクランツ）「前走も（状態が）上がってきていたけど、それ以上に良くなっている」