余計なお世話なのは百も承知でいうと、ちょっとややこしいのではないかと思っている。地元の人ならば間違えることなどないのだろうが、不慣れな観光客にとってはいささか紛らわしい……というか、わかりにくい。外国人観光客ならなおさらだろう。

【写真多数】三ノ宮からたった3駅…“ナゾの県名の駅”「兵庫」を写真で一気に見る

何の話かというと、兵庫県はJR神戸線の駅の話である。



三ノ宮からたった3駅…“ナゾの県名の駅”「兵庫」には何がある？ 撮影＝鼠入昌史

いくつもある神戸市内の小駅と同じ扱い

神戸市内には、市の名と同じ神戸駅、また県名と同じ兵庫駅がある。ならばこのどちらかで降りれば市の中心市街地が待っているのだろうと思ったら、神戸を代表するターミナルは三ノ宮という別の駅なのだ。神戸でもなければ兵庫でもなく、ついでに言えば新幹線の新神戸駅でもない。

この程度のことは改めてしたり顔で言うほどのことでもない。みんな知っているといっていいレベルの話だ。が、よく考えたら間違える人もいそうだよね、という話だ。青梅と青海を間違えた、なんていう人が居るくらいなのだから。

そして、なんとも不憫だなあと勝手に同情してしまうのが、兵庫駅である。三ノ宮はもちろん、神戸駅にも停車する新快速が、兵庫駅は通過してしまう。県の名をそのままいただきながら、他のいくつもある神戸市内の小駅と同じ扱いなのだ。

いったいなぜ、そんな立場に身をやつすことになったのか。それを探るためにも、兵庫県の兵庫駅、歩いて見ようと思う。

ホーム自体はなかなか立派？

兵庫駅はその名の通り神戸市兵庫区、神戸駅のひとつ西にある駅だ。ホームは三ノ宮駅や神戸駅からそのまま続く高架のホーム。高架の上に2面の島式ホームを持っていて、なかなか規模は大きい。

が、新快速など兵庫駅に停車しない列車が走る線路に面するホームにはロープが張られている。誤って転落したりしないようにという配慮なのだろうが、「何があっても通過しますよ」と宣言されているようでちょっと切ない。

それでも高架下のコンコースは、これも三ノ宮や神戸と同じく、古めかしくも荘厳な意匠がそこかしこに残っている。高架化された1930年以来のコンコースなのだろう。それこそターミナルの三ノ宮駅と比べると駅の中を行き来する人が少ないから、博物館か何かに来ているような気分になってしまう。

クルマの入れない大きな広場

高架下の改札を抜け、自由通路を北か南か。ひとまず南口に出てみると、駅前にはクルマの入れない大きな広場があった。

駅舎の向かいには線路と並行するように道路が通り、広場を挟むように背の高いビル。駅の出入口に近いビルは、上層部がマンションで低層部には図書館などの公共施設、そして1階には我らがドトールコーヒーなどが入っている。ドトールのある町はいい町と相場が決まっているから、兵庫の町への期待も膨らむばかりだ。

で、そのドトールの反対、西側にも上層がマンションであろう高層ビル。そこからさらに線路に沿うように西に向かってマンション群が続いている。キャナルタウン兵庫という再開発エリアで、マンション群の中心はURの団地なのだとか。

キャナルタウン兵庫は、もともと兵庫駅の一部、貨物エリアだった。兵庫駅からは和田岬線や兵庫臨港線といった、貨物路線が分かれていた。

和田岬線は川崎重工や三菱重工、カネボウなどの工場へ、兵庫臨港線は中央卸売市場やその東の兵庫港岸壁まで繋がっていた。言うまでもなく、神戸は日本を代表する港湾都市、そして工業都市だ。兵庫駅やその町も、そんな神戸の一端を担っていた、ということなのだろう。

兵庫臨港線は1980年代に廃止されてしまったが、和田岬線はいまでも現役だ。といっても、都会の真ん中にありながらも運転本数は極めて少なく、終点近くの三菱重工の工場への通勤路線といった役割を担っているに過ぎない。

沿線（終点の和田岬駅近く）には、ヴィッセル神戸のホームスタジアム・ノエビアスタジアム神戸があるのだが、そちらへの観客輸送は主に地下鉄が担当しているようだ。

ともあれ、駅の南側には広大な貨物エリアがあった兵庫駅。いまでは再開発されて形を変えた。

再開発で生まれた駅前広場を抜けて道路を渡ったすぐ先には、阪神高速の高架が見える。高架を潜れば、いわばありふれた住宅地。その中を右へ左へ歩いて行き着いた先に、運河が流れていた。

街を一変させたイオンモール

兵庫運河というこの運河沿いはちょっとした遊歩道として整備されていて、対岸にはイオンモール神戸南がある。奥に中央卸売市場がちらりと見えるから、きっとイオンももとは市場の一部だったのだろう。オープンしたのは2017年のことだ。

すぐ脇には市場があって物流倉庫も建ち並び、さらに三菱重工などの大工場も近い。かつては兵庫駅にも貨物列車が行ったり来たり。

そんな武骨だったはずのエリアも、イオンがひとつできて運河沿いが遊歩道になれば、とたんに町の雰囲気が変わる。都会の真ん中のイオンも、なかなかのエネルギーを持っているのだ。

運河沿いを少し南に歩くと、真光寺という立派なお寺、そして大輪田橋の袂に清盛塚という史跡があった。この清盛とは、いうまでもなく平清盛だ。清盛塚は鎌倉時代に建てられた平清盛の供養塔なのだとか。

江戸時代は繁栄していた

兵庫という町のルーツは、清盛によって作られたといっていい。奈良・平安の昔から大輪田泊と呼ばれた港だったが、それを清盛が大改修して巨大な宋船の入れる港にリニューアル。日宋貿易の拠点として繁栄した。

その後も一貫して畿内の重要な港であり続け、室町時代には足利義満らによる日明貿易の拠点にもなっている。戦国時代には堺が貿易拠点になって一時的に衰退するが、江戸時代には商都・大坂の外港として繁栄を取り戻した。

兵庫は西廻り航路の寄港地で、また西国街道の宿場町でもあった。そのため、西国の大名は陸路・海路問わずに参勤交代の途上に兵庫に立ち寄り、実に人口約2万人という港湾都市が形作られたのだ。

兵庫ではなく神戸が開港したワケ

これがいまの兵庫の町のはじまりであり、そしてひいては神戸市の原点だ。幕末には、函館や横浜などと共に“開港5港”のひとつに選ばれていることからも、兵庫がどれほど重要な港町だったのかがよくわかる。

ただ、実際に幕末に開港したのは兵庫ではなく、湊川を隔てて東側の神戸であった。すでに2万人都市になっていた兵庫を開港すると、外国人と日本人の間で軋轢が生じることを懸念したのだろう。

結果、神戸が開港地になって国際貿易港として発展すると徐々に町の中心がそちらに移り、兵庫は内国船向けの港、そして工業地帯になってゆく。

そして、そんな歴史由緒ある兵庫の町が兵庫駅のすぐ近くに広がっていたのだ。

西の玄関口だった柳原蛭子神社

兵庫駅の北口を出ると、駅前広場の前を横切っている大通り。この道がかつての西国街道だ。そのまま線路に沿い、駅の少し神戸寄りで右に折れて高架をくぐる。そこにある柳原蛭子神社が、いわば兵庫の西の玄関口だった。

古い明治の頃の地図を眺めてみると、柳原えびす、ひいては兵庫駅付近から東側が市街地になっていて、西側はまだまだ都市化が進んでいないことがわかる。

特に、新湊川よりも西側はほとんどが田園地帯だ。いまではすっかり神戸という大都市の一部になっている兵庫駅一帯も、かつては神戸の町の西の端だった。町外れだったことで土地に余裕があって、多くの工場の進出も可能だったのかもしれない。

神戸、また三ノ宮と町の中心が移ってゆくのに対し、兵庫はほとんど一貫して古い兵庫津にはじまる町と、その周りに広がる工業地帯という二つの性質を持って歩んできた。戦争や震災といった災禍で町の姿は大きく変わることを余儀なくされたが、それでも本質的な部分は変わらなかったといっていい。

かつての私鉄ターミナル駅の跡地には…

兵庫駅の北口、西国街道を渡った先にひとつのビルが建っている。関西スーパーという地場のスーパーマーケットが入り、他に1階にはちょっとした商店街。上層部は高層マンションになっている。南口にも似たような建物を見かけたが、それと比べるとやや古めかしい印象を抱く。

この駅前のビルは、1973年に完成した。南口のキャナルタウン兵庫の団地群ができたのが1999年だから、見た目の印象通りそれよりだいぶ古いのだ。

というのも、かつて兵庫駅の北口には、山陽電鉄という私鉄のターミナル・電鉄兵庫駅があった。その場所が、ちょうど駅前の関西スーパーのビルの場所。

姫路・明石方面から神戸に向かって線路を延ばしてきた山陽電鉄は、神戸の市街地に入るその直前、兵庫にターミナルを置いた。ここで神戸市電と接続することで、郊外から市内への輸送を担った、というわけだ。

つまり、江戸時代までは港湾都市・兵庫の入口だった柳原蛭子神社が近くにあり、近代になっても郊外の私鉄と市営交通の境目のターミナルが設けられた。いまやすっかり都市の範囲が拡大してしまったが、そもそも兵庫駅とその町は“神戸への入口”であったというわけだ。

電鉄兵庫駅は、1910年から1968年まで兵庫駅前にあった。1968年に神戸高速鉄道が開業し、いまでは少し北にある大開通の地下を通って神戸の中心部に乗り入れるようになった。廃止された代わりに、駅の跡地が再開発されて件のビルができたのである。

ちなみに、いわば50年前の再開発ビル。上層部の団地は地上20階建てで、当時は「日本初の超高層団地」という触れ込みだったのだとか。

神戸の原点といえる街

ともあれ、いまではもはや“入口”のイメージは消え失せた兵庫駅。それどころか、明石方面からやってきた新快速は兵庫駅をすっ飛ばして神戸、そして三ノ宮へと走ってゆく。

湊川もとうの昔に埋め立てられて、兵庫だ神戸だとその違いを意識することも、少なくとも端から見る限りはなくなった。いつの間にやら、兵庫駅の風景は神戸駅や三ノ宮駅とはまったく違う、繁華街や都市の中心といった空気には乏しいものになってしまった。

しかし、それでも神戸という都市の原点であるという事実、また明治以降は工業地帯として日本を支えた町であるという事実を抱きながら、歴史を刻んでいるのである。

撮影＝鼠入昌史

（鼠入 昌史）