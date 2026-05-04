「ロマンありすぎだろ！」日本ハム高卒2年目選手の二刀流挑戦の行方　特大アーチにファンくぎ付け「昔の大谷翔平を見ているようで…」

柴田の二刀流挑戦の行方が注目されている（C）産経新聞社

日本ハムの二刀流選手、柴田獅子の豪快アーチに注目が高まっている。

4月29日に行われたファーム交流戦のDeNA戦（平塚）に「5番・DH」で先発出場した柴田は2回先頭の打席、カウント2−0から相手先発、小園健太のストレートを捉え、平塚球場外の森林へ着弾。ファーム2号が特大の場外弾、豪快な一振りにはファンの間からも「ロマンありすぎだろ！」「やっぱ、かっこいいわ」「柴田獅子の才能が眩しすぎる」「柴田獅子選手、昔の大谷翔平を見ているようで面白い」とSNS上でも反響が広がっている。

【動画】ロマンがあふれてると話題の柴田が放った特大アーチシーン

2024年ドラフト1位で福岡大大濠高校より入団。高校時代は投手として最速154キロ、打者として高校通算19本塁打を記録し、二刀流での活躍を期待されている。

昨季はルーキーながら投手として1軍デビュー。4試合（うち先発3試合）に登板し、勝ち負けなしの防御率2.92の成績。打者としての1軍出場機会はなかった。

迎えたプロ2年目、今季はキャンプからブルペン入りとフリー打撃どちらもこなすなど二刀流メニューを消化。ここまで1軍での出場はないものの、ファームでは投手、指名打者として投打ともに出場中だ。