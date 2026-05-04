新潟県在住の40代女性・ともさんはその日、慣れない幼い子供との外出で疲れていた。

【体験談】幼い我が子を連れて外出していたら、中年の女性が…

帰りの新幹線では指定席を取っていたものの、ベビーカーで眠る子供を起こしたくなくてデッキで立つことを選択。

すると、巡回に来た車掌に声をかけられて......。

＜ともさんからのおたより＞

2歳になる前のイヤイヤ期の子供と、2人で出掛けた帰りの新幹線でのことです。

子供はベビーカーで眠っていました。

起こしたくないので、1人分の席では指定席には座ること出来ないと諦めてデッキで立ったまま過ごしていました。

子供との用事に疲れていた私に...

そこに車掌さんが通り、事情を察して下さり、目的地まで空いている3連シートに座席を変更して下さいました。

その後はベビーカーを座席前に引き込み、私も2時間ほど仮眠をとることができました。

おかげさまで、無事に家まで帰りつくことができました。

慣れない幼い子供との用事で疲れていた私に神対応して頂きありがとうございました！

席へ誘導して頂き感謝しております。ありがとうございました！



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