◆米大リーグ カージナルス１―４ドジャース（３日、米ミズーリ州セントルイス＝ブッシュスタジアム）

ドジャースは３日（日本時間４日）、敵地・カージナルス戦で先発のロブレスキが６回無失点で５勝目を挙げる快投を見せて今季ワーストの連敗を「４」で止めたが、「１番・指名打者」でフル出場した大谷翔平投手（３１）は、５打席安打なしの３打数無安打２四死球でドジャース移籍後ワーストの４試合、１９打席連続安打なしとなった。

先発出場して４試合連続無安打は、エンゼルス時代の２０２０年８月１８日〜２２日に並び自己ワースト。１９打席連続はドジャース移籍後ワーストタイで、エンゼルス時代の２０年８月に記録した２１打席連続無安打のメジャー移籍後自己ワースト記録にも近づいている。４打席目には腰付近に死球を受けるなど運もなく、状態が心配されている。

ロバーツ監督は「彼自身はフラストレーションを感じていると思うが、態度には出さない（今日は）少し中途半端な状態だったと思う。少しメカニクスの問題がある」と心配顔だったが、「でも間違いなくすぐに修正してくるだろう。いずれ必ず抜け出す」と変わらぬ信頼も口にしていた。