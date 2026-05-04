有吉弘行、83歳母が死去 葬儀での“出来事”に感謝
お笑いタレントの有吉弘行が、3日放送のJFNラジオ『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』（日曜 後8：00）に生出演し、母の死去を報告した。番組内で自らの言葉で語り、最期の様子や家族での見送りについて明かした。
【写真】「愛を感じます」有吉弘行が公開した第2子誕生の“お祝いショット”
有吉は「私事なんですがね、母が亡くなってしまいまして」と切り出し、「急な話ではないんですけど、3か月ぐらい前からお医者さんの方には言われてまして。覚悟もあった上でしたから」と説明。最期については「弟が病院の方に行って看取ることができました」と語った。
母は83歳だったといい、「親父は60代で亡くなってますから。親父亡くしてからは気軽に軽やかに楽しんだ人生。大往生だったかなと思います」と振り返った。
葬儀については「今回はたまたま時間も合いまして、本当に身内だけ。俺の家族と弟の家族だけ」で執り行われたとし、「事務所の社長とマネジャーさんが来てくださった」と明かした。静かな式だった一方で、「芸人のお笑いコンビがいると葬式の花も笑えるもので『マシンガンズ』『ダチョウ倶楽部』『野呂佳代』といった名前が並んだ」と語り、独特の空気感を振り返った。
さらに「子どもがいると葬式っていうのはいいもので、永遠にふざけてる。お経の間も数珠でモノボケして『もう終わろう』なんて言う」と明かし、「事務所の社長も思わず笑ったりする状況でした」と回想した。
広島に帰省していたという有吉は「こんなこと言ったら不謹慎ですけど、好きなお好み焼き屋でお好み焼きをバンバン食べまして」と笑いを交えて語りつつ、「ある意味覚悟もありましたし、十分元気に最後までやってくれたので、こっちも悔いもない。いい人生だっただろうなということで」としみじみと語った。
【写真】「愛を感じます」有吉弘行が公開した第2子誕生の“お祝いショット”
有吉は「私事なんですがね、母が亡くなってしまいまして」と切り出し、「急な話ではないんですけど、3か月ぐらい前からお医者さんの方には言われてまして。覚悟もあった上でしたから」と説明。最期については「弟が病院の方に行って看取ることができました」と語った。
葬儀については「今回はたまたま時間も合いまして、本当に身内だけ。俺の家族と弟の家族だけ」で執り行われたとし、「事務所の社長とマネジャーさんが来てくださった」と明かした。静かな式だった一方で、「芸人のお笑いコンビがいると葬式の花も笑えるもので『マシンガンズ』『ダチョウ倶楽部』『野呂佳代』といった名前が並んだ」と語り、独特の空気感を振り返った。
さらに「子どもがいると葬式っていうのはいいもので、永遠にふざけてる。お経の間も数珠でモノボケして『もう終わろう』なんて言う」と明かし、「事務所の社長も思わず笑ったりする状況でした」と回想した。
広島に帰省していたという有吉は「こんなこと言ったら不謹慎ですけど、好きなお好み焼き屋でお好み焼きをバンバン食べまして」と笑いを交えて語りつつ、「ある意味覚悟もありましたし、十分元気に最後までやってくれたので、こっちも悔いもない。いい人生だっただろうなということで」としみじみと語った。