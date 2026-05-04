サッカー元日本代表の都並敏史氏（64）、柿谷曜一朗氏（35）、森脇良太氏（40）が4月30日深夜に放送されたテレビ東京「FOOT×BRAIN」（土曜深夜2・35）に出演。今月15日に発表されるW杯北中米大会の日本代表メンバー26人を大胆予想した。

番組では「どこよりも早いW杯北中米大会メンバー予想SP」として先週に続いて2週に渡って放送。選考にあたっては主観が入らないように基準を設定。優勝に向け全8試合を戦い抜ける26人。さらに収録日である4月6日時点のコンディションを加味してもらったと説明。怪我からの復帰が不透明となっているリバプールMF遠藤航（33）、モナコMF南野拓実（31）の2人を外しての選考となった。

都並氏を含めた3人とも注目が集まるFC東京のDF長友佑都（39）について「間違いない」とメンバー入りを太鼓判。柿谷氏は「佑都君に関しては3バックの左というよりウイング」と話すと都並氏らも同調。3バックのDFとしてではなく、3―4―2―1の中盤両ウイングの起用を推奨した。

そして都並氏は「長友は右も左も出来る。そうなると、もしかしたら菅原が外れるのではないかなと」と、ブレーメンのDF菅原由勢（25）が外れることになると予想。「菅原はいい選手だけども攻撃のところでもうちょっとクオリティを出したい。長友は攻撃よりは最後のディフェンス枠ってところでチームを締めるみたいな役で、なおかつチームをまとめてくれる。アドバイスだけでも変わる世界だから。やっぱり必要だとは思うんですよ」と説明した。

監督というのはピッチの外でもチームに良い影響を与える選手を入れようとするのか?という話題では、都並氏が「考えると思います。ちなみに僕は森保監督から直接話しを聞いたことがある。特別にW杯の前なので話しますけど、（前回）カタール大会の時に柴崎選手が序列的には下だったんだけど絶対チームとして来てほしかった。ナゼかというと本当にチームの緩んだ雰囲気をピッと締めてくれる。集めてしゃべるらしいんですよ。川島と柴崎が。それでピッと締まる。吉田麻也と長友がその役やっていたんだけど以外と軽くなる時があって、そいういうのを見つけた時は川島と柴崎が締めてくれるので、それが大事でしたと言ってました。昔だったら三浦淳とかがミーティング仕掛けてやったりしてたじゃないですか」と明かす場面があった。

これに柿谷氏は「長友選手のキャラクターもいいじゃないですか。場を明るくするのもそうですけど、チームに欠かせないという意味ではうまくいかない時も彼らの存在は大きいと思うので」と代表選出を“後押し”した。

その長友は3月14日の水戸戦で負傷し「右ハムストリング肉離れ」と診断され戦線離脱。直近2日の川崎F戦も負傷欠場したが、すでにチーム練習には合流。実戦復帰が近いとされている。

＜W杯日本代表予想メンバー26人＞

【GK】

大迫敬介（広島）、早川友基(鹿島)、鈴木彩艶（パルマ）

【DF】

谷口彰悟（シントトロイデン）、板倉滉（アヤックス）、冨安健洋（アヤックス）、鈴木淳之介（コペンハーゲン）、瀬古歩夢(ルアーブル)、渡辺剛(フェイエノールト)、伊藤洋輝(Bミュンヘン)

【MF、FW】

長友佑都（FC東京）、前田大然（セルティック）、中村敬斗（Sランス）、田中碧（リーズ）、佐野海舟(マインツ)、鎌田大地（クリスタルパレス）、藤田譲瑠チマ(ザンクトパウリ)、堂安律（Eフランクフルト）、伊東純也(ゲンク)、三笘薫(ブライトン)、塩貝健人(ボルフスブルク)、鈴木唯人(フライブルク)、久保建英（Rソシエダード）、町野修斗(ボルシアMG)、上田綺世(フェイエノールト)、小川航基(NECナイメヘン)