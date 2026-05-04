全日本プロレス春の祭典「チャンピオン・カーニバル２０２６（ＣＣ）」を右足のケガで敗退となった安齊勇馬（２６）が無念の胸中を激白した。

Ａブロックにエントリーしていた安齊は、２日福島大会のタロースとの公式戦で右足を負傷。ケガを押して３日の栃木大会で羆嵐との公式戦に臨んだが、わずか１分５４秒でレフェリーストップにより敗戦となってしまった。

安齊はこの敗戦でブロック敗退が決定。さらに団体からは安齊の５日後楽園大会の欠場が発表され、斉藤レイとのＡブロック最終戦も不戦敗となり、２勝３敗１分１不戦敗の勝ち点５で無念の終戦となった。

取材に応じた安齊はケガをした当時の様子を振り返り「場外に落ちたタイミングで気づいたら足が動かないっていうか、力が入らなくなっていた」と説明。その状態でも羆嵐戦への出場を強行した理由を「足一本動かないだけだったんで、勝つ可能性、戦える可能性は０％じゃないなと思った」と打ち明けた。「今日ももちろん勝つつもりでリングに上がったんですけど、朝起きた段階から（足を）着くことができない、力を踏み込めない状態だった。レフェリーストップだから、もう仕方がないですね」と肩を落とした。

大型連休期間ということもあり、病院はまだ未受診。トレーナーの診断では靭帯か腱を痛めている可能性があるという。安齊は「とにかく応援してくれた人、期待してくれた人、戦った羆嵐さん全員に申し訳ない」と謝罪。リング外でもＰｒｉｍｅ Ｖｉｄｅｏの恋愛リアリティー番組『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン４に参加し、話題性が高まったタイミングだっただけに「この春は俺のものだと思っていろいろやってきた。受け入れたくないですけど、受け入れるしかないですし、できることをやるしかないです」と意気消沈の様子だった。

安齊の欠場により昨年覇者のレイも３勝３敗１不戦勝の勝ち点８で終戦。優勝候補のまさかの消滅で、Ａブロックの大混戦はさらに行方がわからなくなった。