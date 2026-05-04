◆米大リーグ カブス８―４ダイヤモンドバックス（３日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）

カブス・鈴木誠也外野手（３１）が３日（日本時間４日）、本拠地・ダイヤモンドバックス戦に「５番・右翼」でスタメン出場し、５打数２安打のマルチ安打で、打率が３割８厘に上昇した。カブスは逆転勝ちで、５連勝。１０連勝、３連敗、５連勝で２２勝１２敗となり、貯金が今季最多の「１０」となった。

２点を追う２回１死走者なしの１打席目は、先発右腕・ケリーの外角シンカーに手が出ず見逃し三振。バレステロスの６号２ランで逆転して迎えた３回２死走者なしの２打席目は初球のシンカーをはじき返して左前安打を放った。３試合、１２打席ぶりの安打となった。

１点リードの無死満塁で迎えた５回の３打席目の大チャンスでは３球で見逃し三振。３球目にＡＢＳ（自動ボール・ストライク判定システム）でチャレンジしたが靴が得れなかった。７回無死一塁の４打席目は左翼線へ二塁打。４試合ぶりの長打をマークした。６…リードの８回の５打席目も１死満塁で打席に立ったが３球で空振り三振を喫した。

誠也は４月２１〜２７日（同２２〜２８日）の７試合で５本塁打。一気に調子を上げたが、５月に入ってからの１、２日（同２、３日）の敵地・ダイヤモンドバックス戦では２試合連続の無安打に終わっていた。それでも前日２日（同３日）は１―０の８回に左犠飛で貴重な追加点をたたき出した。