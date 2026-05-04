インド政府も認めるインド仏教界の最高指導者が、岡山県新見市出身の男性であることをご存知でしょうか。彼の名は佐々井秀嶺（しゅうれい）さん（90）。佐々井さんが87歳だった2023年、4年ぶりに日本に帰国し、1か月半をかけて全国各地を講演して回りました。

【写真を見る】「自らの限界を打ち破り、人生を闘え」佐々井秀嶺さん（90）はいかにしてインド仏教界1.5億人の頂点に立ったのか【中編】

実は、今年も3年ぶりの帰国を計画していましたが、事情があり断念。近況は【後編】にまとめています。

佐々井さんはどのようにしてインド仏教界の頂点に登り詰めたのか。それは「自らの弱さ」「差別への怒り」など、あらゆるものと闘ってきた歴史でもありました。

この記事は、前編・中編・後編のうち中編（2023年取材）です。

「酒や女に溺れ、3度の自殺未遂」の自分を変えた、インドでの出会い そして闘い

インド中央部の都市・ナグプール。数十万もの群衆の中心に立つのは、新見市出身の佐々井秀嶺さんです。

佐々井さんは、インド政府少数者委員会の仏教徒代表も務めた、インド仏教界1億5千万人の頂点に立つ最高指導者です。ここに至るまでに佐々井さん自身、多くの闘いの歴史がありました。

新見市で生まれた佐々井さん。若い頃は酒や女に溺れ、自殺未遂を繰り返しました。「弱き自分自身との闘い」...当時、浮浪者同然の現状を打破したいと、25歳で出家しました。

その後、留学先のタイでも恋愛関係がもつれ、32歳の時に逃げるようにインドへと渡ります。そのインドで、佐々井さんの運命を大きく変える出会い、そして新たな闘いが待っていました。

インドで遭遇した「言葉にできない怒り」とは

インドで見たのは、ヒンズー教の教えによる差別です。現在も国内の人口の8割を占めるヒンズー教では生まれながらに身分が決められます。いわゆるカースト制度です（【画像】で詳しく解説）。

そのカーストの一番下の階級にすら入れない「不可触民」と呼ばれる人々が激しい差別を受けていることを、佐々井さんはその解放に身を捧げた政治家・アンベードカルを通じて知りました。

その現状を目の当たりにした佐々井さんは言葉にできない怒りがこみ上げてきたといいます。

（佐々井秀嶺さん）

「不可触民は、動物以下の弾圧や迫害を受けていた。神と名がつくものは、人を助け、救うのが本当ではないか」

「不可触民」を身分制度のない仏教徒に改宗 暗殺の危機にも直面

不可触民を激しい差別から救済したい。のちにヒンズー教徒から命までも狙われる危険な行動に出ました。不可触民たちを身分制度がない仏教徒に次々に改宗させていったのです。

（佐々井秀嶺さん）

「我らが犯した罪を、様々な間違いを、お許しください」

暗殺の危機に直面しながらも信念を貫きました。50年以上の活動でインド国内で当時数十万人だった仏教徒は1億5千万人にまで増加。こうして佐々井さんは最高指導者となったのです。

「人生の限界を打ち破り、闘争せよ」

仏教徒の中でも異色の「行動の人」。今回4年ぶりに帰国した日本。全国各地で開いた講演会で伝えたのは、その日本でかつて一番世話になった今は亡き師匠の教えです。和歌山県の高野山大学で伝えたのは。。。

（佐々井秀嶺さん）

「闘争せよ。師匠は戦争中に闘争した。警察に捕らえられたり、いつ銃殺されるか分からなかった。私もその弟子であります。今からも、やります」

「自らの限界を打ち破り、闘え」。それはまるで、インドとは違う生きづらさを抱える日本人へのエールのようにも聞こえました。

（佐々井秀嶺さん）

「自分の人生を変えられないということは、誰でも言えることですが、どの道でもいいから、一歩一歩、歩んでいただければ、ありがたいと思います」

（参加した学生）

「すごく感じるものがありました。本当に変えてやるんだという、自分の力でという。その信念はすごく感じました」

佐々井さんの言葉をきこうと550人が集まった

生涯、闘い続けてきたからこそ響く、佐々井さんの言葉です。日本滞在中、最後の講演会を開いた築地本願寺には550人が集まりました。

（参加者）

「人生って、ただただ生きていても時間は過ぎてしまうけれども、意味のある人生を生きられるように毎日、生きたいなと。」

（佐々井秀嶺さん）

「日本の仏教徒はすごいぞ！」

お互い、人生と闘おう。そう語りかけるように佐々井さんは再び戦いの地・インドへと帰っていきました

佐々井さんの新たな弟子は、「17LIVE」手掛けた元IT起業家

【解説】

佐々井さんの言葉、そして生き様は、今を生きる私たちに非常に響くものがあります。その佐々井さんは、2023年5月末に帰国してから東は福島から西は広島まで、約1か月かけて車で全国各地を講演して回ったのですが、実は今回の佐々井さんの旅には、こんな方も付き添っていました。

お弟子さんの小野龍光さんです。今回運転手も務め、5000キロを運転したという小野さん。実は若者に人気の17LIVE（いちななライブ）というアプリなどを手掛けた元IT起業家で、企業の年商は100億円以上もあったんです。

その小野さんは2022年、インドを旅していた際に佐々井さんと出会い、突如出家しました。佐々井さんに惹かれた理由についてこう話しています。

（小野龍光さん）

「すべての行動発言がとにかく『他のため、誰かのため』なんですよね。『自分は命を捨てていつ死んでもいいんだ』とよく仰っていますけども、それはウソ偽りなく、行動で出ている。

「これはある種すごく潔い生き方ですし、僕も願わくは誰かのためにそういう風にして倒れたいなと思っていて、その点が一番惹かれた部分になります」

インド仏教の再興に今も取り組み見続ける佐々井秀嶺さん。新たな弟子も迎え入れ、これからもますますの活躍が期待されます。

佐々井秀嶺さんの近況は【後編】にまとめています。