「虐げられてきた下層民衆とともに55年…」インド仏教界の最高指導者は岡山県出身の90歳

インド政府も認める、インド仏教界の最高指導者が岡山県新見市出身の男性であることをご存じでしょうか。佐々井秀嶺（ささい・しゅうれい）さん、90歳。

【写真を見る】「酒と女に溺れ自殺未遂」インド仏教界1.5億人の頂点に立つ佐々井秀嶺さん（90）「修行の身でありながら女性2人と三角関係に」暗黒を彷徨った若き日【前編】

いまから3年前。新型コロナが落ち着きつつあった2023年7月、4年ぶりに日本に一時帰国し、各地で講演会を開きました。



なぜ、どのようにして最高指導者になったのか…壮絶な半生を当時の記事でふり返ります。

（※この記事は、前編・中編・後編のうち前編です）

4年ぶりの帰国を多くの人が待ちわびていた

神奈川県相模原市。この地で、4年ぶりの帰国を、多くの人が待ちわびていました。

（インド人男性）「今月、誕生日があります」

（佐々井秀嶺さん）「おめでとう」

とりわけ、インド人の仏教徒にとっては偉大な人物です。

（インド人仏教徒）

「神様みたいです」

「人生に意味を与えるような方だと思っています。もちろん好きです」

「虐げられてきた下層民衆とともに55年…」

男性の名は…

「佐々井秀嶺と申します」

仏教発祥の地・インド。日本の人口を超える1億5千万人の仏教徒がいると言われています。彼らを率いるのが、インド政府少数者委員会の仏教徒代表も務めた、最高指導者の佐々井秀嶺さんです。

（佐々井秀嶺さん）

「虐げ、虐げられてきた下層民衆とともに55年…」

なぜ、どのようにしてインドの人々を導くまでに至ったのか…。5月末から約1か月間、講演会などのために日本に帰国した佐々井さんに密着しました。

中学2年生の時に雪山で凍傷に「劣等感」がすべての始まりだった

生まれたのは岡山県新見市。幼い頃は活発な子どもだったといいますが、中学2年生のとき雪山で倒れ、凍傷に。以来、なぜか体に力が入らなくなり動けなくなったことが、全ての始まりだったといいます。

（佐々井秀嶺さん）

「力がなくなったんだよ。ベースボールをやった。ドッジボールやバレーをやった。みんなやったんだけども、泣きながらなぜ出来ないんだと。涙が流れて流れて。力がないんだ。劣等感だな」

「暗黒の世界」浮浪者生活、酒と女に溺れ3度の自殺未遂

劣等感にさいなまれた佐々井さん。中学卒業後は事業で一旗あげようと上京するもうまくいかず浮浪者同然の生活に…。酒と女に溺れ自殺未遂を3度起こします。

（佐々井秀嶺さん）

「何もできなくて。ニヒリズムだな。孤独なんだ。救われたい、死にたい、死にたい、ということで、暗黒の世界を歩くんだ」

救いを求めて25歳で出家。その後、修行の一環と師匠から勧められ仏教国タイに留学しました。

タイでは女性にピストル向けられ。。。流れ着いたのがインドだった

しかしそのタイでは、修行の身でありながら女性2人と三角関係になり、女性からピストルを向けられる羽目に一から出直そうと32歳で向かったのが、インドでした。

（若き日の佐々井秀嶺さん）

「きょうは仏陀の生誕祭です」

挫折を繰り返しながら辿り着いた、仏教の古里。しかし、インドでは人口の大多数を占めているヒンズー教の教え、カーストによって連綿と激しい差別が続いていることを目の当たりにします。

（佐々井秀嶺さん）

「神と名が付くものは、人を助け、救うのが本当ではないか」

煩悩に苦しみ、さまよいインドにまで流れ着いた、若き日の佐々井秀嶺。こののち、佐々井さんの起こした行動が、インド仏教界を大きく変えることになっていきます。

（中編 後編に続く）