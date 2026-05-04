セリエA 25/26の第35節 インテル・ミラノとパルマの試合が、5月4日03:45にジュゼッペ・メアッツァにて行われた。

インテル・ミラノはフランチェスコ・エスポジト（FW）、マルクス・テュラム（FW）、フェデリコ・ディマルコ（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するパルマは鈴木 彩艶（GK）、マテオ・ペレグリーノ（FW）、ガブリエル・ストレフェッザ（FW）らが先発に名を連ねた。

前半終了間際にスコアが動く。45+1分に試合が動く。インテル・ミラノのピオトル・ジエリンスキ（MF）のアシストからマルクス・テュラム（FW）がゴールを決めてインテル・ミラノが先制。

ここで前半が終了。1-0とインテル・ミラノがリードしてハーフタイムを迎えた。

46分、インテル・ミラノが選手交代を行う。フランチェスコ・エスポジト（FW）からアンジュ・ボニー（FW）に交代した。

67分、インテル・ミラノは同時に2人を交代。アレッサンドロ・バストーニ（DF）、ピオトル・ジエリンスキ（MF）に代わりカルロス・アウグスト（DF）、ヘンリク・ムヒタリアン（MF）がピッチに入る。

67分、パルマは同時に2人を交代。マンデラ・ケイタ（MF）、マテオ・ペレグリーノ（FW）に代わりクリスチャン・オルドニェス（MF）、Elphege Nesta（FW）がピッチに入る。

68分、インテル・ミラノが選手交代を行う。マルクス・テュラム（FW）からラウタロ・マルティネス（FW）に交代した。

75分、パルマは同時に2人を交代。ガブリエル・ストレフェッザ（FW）、アドリアン・ベルナベ（MF）に代わりポントゥス・アルムクビスト（FW）、オリバー・ソレンセン（MF）がピッチに入る。

80分インテル・ミラノに貴重な追加点が入る。ラウタロ・マルティネス（FW）のアシストからヘンリク・ムヒタリアン（MF）がゴールを決めて2-0。2点差に広げる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが

ここで後半終了。2-0で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、インテル・ミラノが2-0で勝利した。

なお、パルマに所属する鈴木 彩艶（GK）はフル出場した。

2026-05-04 05:50:42 更新