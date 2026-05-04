リーグ・アン 25/26の第32節 リヨンとレンヌの試合が、5月4日03:45にグルパマ・スタジアムにて行われた。

リヨンはロマン・ヤレムチュク（FW）、アフォンソ・モレイラ（FW）、エンドリッキ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレンヌはエステバン・ルポール（FW）、ムーサ・アルタマリ（MF）、ブレール・エンボロ（FW）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の6分に試合が動く。レンヌのエステバン・ルポール（FW）のアシストからムーサ・アルタマリ（MF）がゴールを決めてレンヌが先制。

しかし、37分リヨンが同点に追いつく。コランタン・トリッソ（MF）のアシストからロマン・ヤレムチュク（FW）がヘディングシュートを決めて1-1。試合は振り出しに。

さらに42分リヨンが逆転。コランタン・トリッソ（MF）がPKを決めて2-1と逆転する。

ここで前半が終了。2-1とリヨンがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半開始早々の48分レンヌのムーサ・アルタマリ（MF）のアシストからエステバン・ルポール（FW）がゴールを決めて2-2に追いつく。

だが、52分リヨンが逆転。アブネル・ビニシウス（DF）のアシストからアフォンソ・モレイラ（FW）がゴールを決めて3-2と逆転する。

70分、リヨンが選手交代を行う。ロマン・ヤレムチュク（FW）からパベル・シュルツ（MF）に交代した。

71分、レンヌは同時に2人を交代。セイドゥ・アリドゥ（DF）、セバスティアン・シマニスキ（MF）に代わりマハマドウ・ナギダ（DF）、ルドビッチ・ブラス（MF）がピッチに入る。

75分リヨンに貴重な追加点が入る。コランタン・トリッソ（MF）のアシストからエンドリッキ（FW）がゴールを決めて4-2。2点差に広げる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが

ここで後半終了。4-2で延長戦に突入した。

そのまま試合終了。リヨンが4-2で勝利した。

なお、レンヌは23分にエステバン・ルポール（FW）、40分にブライス・サンバ（GK）、82分にクエンティン・メルラン（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-04 05:51:02 更新