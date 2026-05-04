開催：2026.5.4

会場：ヤンキースタジアム

結果：[ヤンキース] 11 - 3 [オリオールズ]

MLBの試合が4日に行われ、ヤンキースタジアムでヤンキースとオリオールズが対戦した。

ヤンキースの先発投手はマックス・フリード、対するオリオールズの先発投手はトレー・ギブソンで試合は開始した。

1回裏、2番 ベン・ライス 初球を打ってライトスタンドへのホームランでヤンキース得点 NYY 1-0 BAL

3回表、9番 ブレイズ・アレクサンダー 4球目を打ってライトへのタイムリーヒットでオリオールズ得点 NYY 1-1 BAL

3回裏、3番 アーロン・ジャッジ 2球目を打ってセンターへのツーランホームランでヤンキース得点 NYY 3-1 BAL

4回表、6番 レオディ・タベラス 4球目を打ってセカンドへのタイムリーヒットでオリオールズ得点 NYY 3-2 BAL、7番 ジェレマイア・ジャクソン 4球目を打ってショートゴロ 6-4-3のダブルプレイでオリオールズ得点 NYY 3-3 BAL

6回裏、8番 ライアン・マクマーン 2球目を打ってファーストへのタイムリーヒットでヤンキース得点 NYY 4-3 BAL

8回裏、6番 ジェーソン・ドミンゲス 5球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでヤンキース得点 NYY 6-3 BAL、1番 トレント・グリシャム 3球目を打ってレフトへの犠牲フライでヤンキース得点 NYY 7-3 BAL、2番 ポール・ゴールドシュミット 5球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでヤンキース得点 NYY 9-3 BAL、5番 ジャズ・チザム 初球を打ってセンターへの犠牲フライでヤンキース得点 NYY 10-3 BAL、6番 ジェーソン・ドミンゲス 2球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでヤンキース得点 NYY 11-3 BAL

試合は11対3でヤンキースの勝利となった。

この試合の勝ち投手はヤンキースのフェルナンド・クルーズで、ここまで3勝0敗0S。負け投手はオリオールズのグラント・ウルフラムで、ここまで1勝1敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-04 05:58:13 更新