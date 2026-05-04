「天皇賞（春）・Ｇ１」（３日、京都）

息をのむゴール前の攻防。内で粘り込む１番人気のクロワデュノールに、大外から襲いかかった１２番人気ヴェルテンベルク。１０分を超える写真判定の結果、推定２センチの差でクロワデュノールに軍配が上がった。大阪杯からの連勝で、１６＆１７年覇者キタサンブラックとの父子制覇を達成するとともに、Ｇ１タイトルの数を４に伸ばした。２番人気のアドマイヤテラが３着に入り、連覇を狙った昨年覇者ヘデントールは５着に終わった。

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最後は際どい鼻差の決着でしたが、クロワデュノールが堂々と自分の競馬をして勝ちました。好スタートからすぐに５番手のポジション。１周目は少し行きたがるような面が見られましたが、２周目の向正面で池添君のサンライズソレイユが動いて２番手まで押し上げたことでラップが速くなりました。これでクロワデュノールもスムーズに自分のペースで流れに乗ることができましたね。

最後の直線では馬の力を信じて、早めに先頭に立ち後続を封じました。北村友君も自信を持って乗っていたし、鼻差でもきっちり勝利を手にするのだから、やっぱり強い。ダービー馬が天皇賞・春を勝ったのはメイショウサムソン以来だそうですね。強い馬が淀の長丁場にチャレンジしてくれるのはうれしいし、しっかり勝ってくれたのも良かったと思います。

２着のヴェルテンベルクは最後方の位置で脚をため、しまいに懸ける競馬。松若君が最後の直線勝負に徹して、見事にハマったかと思いました。本当に惜しかったです。３着アドマイヤテラも２周目の下りから長く脚を使いました。４着アクアヴァーナルはクロワデュノールのすぐ後ろにつけて、最後までよく頑張ったと思います。ヘデントールはルメール騎手の手が動くのが早くてどうかなと思いましたが、５着まで押し上げてきたように、やはり力はありますね。（元ＪＲＡ調教師）