「ケンタッキーダービー・米Ｇ１」（３日、米チャーチルダウンズ）

夢は見た…が、栄冠には届かなかった。日本からは２頭が参戦。３戦無敗で臨んだダノンバーボン（牡３歳、栗東・池添）は直線で一度は先頭に立つも、最後に力尽き５着。ＵＡＥダービーＶから転戦したワンダーディーン（牡３歳、栗東・高柳大）は８着に終わった。勝ったのは米国のゴールデンテンポ。Ｃ・ドゥヴォー師は同レース１５２回の歴史で初めて、女性調教師による勝利を成し遂げた。

今年も日本の悲願はならなかった。無傷３連勝中の勢いに乗ってアメリカに乗り込んだダノンバーボン。国内の馬券発売では本場の強豪に混じって単勝４番人気と、大きな期待を背負ってレースに臨んだ。「逃げることはしないように意識した」（池添師）という陣営のプラン通り、内の２番手を確保。４角手前で逃げ馬をパスし、抜群の手応えのまま先頭で直線へ。いったん後続に２馬身ほどの差をつけたが、ゴール前で外からの強襲に遭い、５着に終わった。

西村淳は「本当に悔しい。手応え良く直線を迎えられ、押し切れるかなと思いました。初めての海外遠征でも、関係者の努力ですごくいい状態だった。結果で返したかったのですが申し訳ないです。いいリズムで走ることができたけど、結果だけが悔しいです」と無念の表情。池添師は「直線半ばまで夢を見させてくれました。最後の直線は声が出ましたね。アメリカでも十分通用したと思います。今後さらに成長する余地があると思うので、これからも頑張って欲しい」と前を向いた。