阪神３―０巨人（セ・リーグ＝３日）――阪神が２カード連続勝ち越し。

四回に佐藤の適時三塁打で先制、才木が１１奪三振で７回無失点と好投した。巨人は好機であと１本が出ず、今季３度目の零封負け。

阿部監督「しっかり対策を練ってやりたい」

プレーボール前から厚い雲が甲子園の上空を覆い、試合中の降雨が濃厚だった一戦。巨人の井上は１点の重みを肝に銘じ、先制点を与えないよう細心の注意を払った。それでも、好調な阪神の主砲はわずかな隙を逃してくれなかった。

三回までは無安打投球と上々の立ち上がり。四回、先頭の中野に初安打を許し、一死後、打席に４番佐藤を迎えた。前日に本塁打を含む４安打を放った左打者に対して、「配球を偏らせず、両サイドを攻めようと意識した」（井上）。内角ツーシーム、外角速球などで慎重に攻めたが、ボール先行となった４球目、高めに浮いたカットボールを右中間に運ばれ、先制三塁打とされた。

１点が重くのしかかると、六回には一死満塁から暴投と捕手・大城の悪送球でさらに２失点。雨が強まった七回、無情にもコールドゲームが宣告された。井上は「先制点を与え、最後も粘り切れなかった」と悔しさをにじませた。

今回の３連戦で、巨人は佐藤に１２打数８安打３打点と打ち込まれた。どの球団も手を焼く難敵を封じるのは簡単ではないが、村田バッテリーチーフコーチは「（カウントを悪くして）後手に回らないようにしたい。長打を警戒するあまり、ちょっと丁寧にいきすぎた部分もあった」と話した。適時打を打たれた後の六回の打席、１４９キロで大胆に内角を突き、見逃し三振を奪った井上の投球は次戦のヒントになりそうだ。

「（３連戦で）よく打たれた。しっかり対策を練ってやりたい」と阿部監督。前年王者との対戦成績はこれで４勝４敗の五分。競り合い、上回っていくために、打線の核を好きにさせてはおけない。（緒方裕明）

巨人・阿部監督「（井上は）ミスもあったけれど何とか試合は作った。（序盤に満塁機を逃した）攻撃の方で、あと１本が先に出ていれば違った展開になったと思う」