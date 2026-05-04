井上尚弥VS中谷潤人

ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチ12回戦は2日、東京ドームで行われ、王者・井上尚弥（大橋）が元世界3階級制覇王者の中谷潤人（M.T）に3-0で判定勝ち。5万5000人が熱狂するボクシング史に残るビッグマッチで、リングを彩ったラウンドガールも話題に。礼儀正しい人柄が出たワンシーンも注目を浴びている。

井上と中谷、日本ボクシングの歴史に残る頂上決戦にファンが酔いしれた。視線は12ラウンドの激闘だけでなく、この熱戦を彩ったラウンドガールにも集中した。

ラウンドガールを務めた一人、21歳のTikToker・都愛さんは開会式でまさかの行動。リングアナウンサーとともにリングに立っていたが、四方に頭を下げるアナウンサーにつられて同じ動きをしてしまったようだ。自身のインスタグラムで「開会式の時、アナウンサーの人につられて一緒にお辞儀をしちゃった だってだって、説明がなかったんだもん！！」とちょっぴり恥ずかしい場面を“弁明”した。

コメント欄には「ご夫婦なんかと思いましたw」「人柄が出ちゃうね 好きになりました」「好感しかないだろ」「迷ったらしないよりするに越したことないですね」「天然 笑」などと反響が集まっていた。

都愛さんはこの日の取材で着用した衣装について「上品さがあって、参加しやすいですよね」と好印象。2年前までは大阪市梅田で飲食店の店員として働いていた。歴史的な一戦で大役を果たし「一般人のようなものなのに、大きなチャンスをいただいた」と喜びを語っていた。



（THE ANSWER編集部）