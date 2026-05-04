大好きな飼い主さんに甘える猫さんが、撫でてほしくて…？にゃーではない“可愛すぎる鳴き声”に、心を掴まれる視聴者さんが続出しました！

投稿は記事執筆時点で107万回再生を記録しており、「可愛すぎて涙出てきた」「声たまらない」「こんなのされたら撫で回すしかないじゃん」といったコメントが寄せられています。

【動画：飼い主に甘える猫→もっと撫でてほしくて…ニャーではない『まさかの鳴き方』が尊すぎる】

大好きな飼い主さんへのアピール

YouTubeチャンネル『猫のいる生活 Life with Cats』に投稿されたのは、飼い主さんに甘える足長マンチカンの女の子「ちゃい」ちゃんの姿を収めた動画です。

ある日、テーブルの上に乗ったまま、目の前に座る飼い主さんに向かって「にゃーう」と鳴いたというちゃいちゃん。思わずキュンとしてしまうような高めの声と身を乗り出している様子から、どうやら甘えたいアピールのようです。

ちゃいちゃんの甘え声

すぐに察した飼い主さんが手を伸ばして応えてあげると、ちゃいちゃんは嬉しそうに指にスリスリしたり、頭を押し付けて撫でてもらったり。

そうして甘えん坊タイムが始まったそうなのですが、飼い主さんが手を引っ込めると、もっと撫でて欲しいとばかりに可愛すぎる声を発したそうで…。

猫さんは甘える時に鳴き声が変わるものですが、ちゃいちゃんの場合は「わっ」だったそう。

飼い主さんを見つめて「わっ」と訴えかけるちゃいちゃんの姿は、なんとも破壊力抜群な可愛さ！こんな風におねだりされては、構わずにはいられませんね。

声も姿もすべてが可愛くて…

テーブルの上をウロウロと動きながら、鳴いては撫でてもらってを繰り返していたというちゃいちゃん。そのうち、ちょこんとおすわりをしたそうで、白ソックスの前足と後ろ足がぎゅっと集合する愛らしい光景も見られたといいます。

何度か撫でてもらったことで、甘えモードも落ち着いてきたのでしょう。満足したのか、ちゃいちゃんは短めの「わっ」を最後に去っていったのだとか。目も耳も幸せな甘えん坊タイムなのでした。

投稿には「「ワッ…」ってwww」「めちゃ可愛い♡構ってあげたくなっちゃう！！」といったコメントの他、愛猫家さんたちから「何故かいつも半ギレで「ア゛ァ゛ン゛」って鳴きます」「おっさんの叫び声だからね」「「な！」「あ！」って感じにスタッカートです(笑)」など、バリエーション豊かな甘える時の鳴き声も寄せられることとなりました。

YouTubeチャンネル『猫のいる生活 Life with Cats』では、ちゃいちゃんと妹分の「すし」ちゃんの日常の様子が投稿されています。ふたりの可愛らしいあまえんぼシーンも、たくさん観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「猫のいる生活 Life with Cats」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。