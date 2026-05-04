2軍・オリックス―ロッテ戦

プロ野球のファーム交流戦で18歳ルーキーが魅せた。オリックスの佐藤龍月投手が3日、本拠地ロッテ戦で1回11球を投げて2奪三振を含む3者凡退に抑えた。ファンから期待の声が上がっている。

0-0の6回に登板した佐藤は多彩な変化球で打者を翻弄。ストレートも148キロを計測した。スポーツチャンネル「DAZN」の野球専門Xが実際の映像を公開。「とんでもないかもしれない 佐藤龍月 変化球からの、最後はクロスファイヤー 1回を2三振ピッチング！」と記して称賛した。

ファンからは「なんじゃこれ…もしかして3人全員モノになる可能性あるの？」「しれっと148キロ投げてて草」「エースやってただけあるわ普通に1軍で見たい」「身体も大きくなってるし、148も出たし、順調！順調！」「148キロ投げれるならうちのサウスポーで見たら中継ぎなら即1軍上がってこれそうまである」「1軍での登板楽しみにしてますよ！」などの声が上がっていた。

佐藤は健大高崎高で、石垣元気投手との2本柱でチームを牽引し、2年春のセンバツで優勝に貢献。しかしその夏に左肘のトミー・ジョン手術を受けた。復帰した25年、夏の甲子園のマウンドにも上がった。同年のドラフト3巡目でオリックスから指名を受け入団した。



（THE ANSWER編集部）