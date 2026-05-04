「あんたは産まれる前から親に迷惑かけてる」実母の暴言に絶句した女性　「あんたのせいで糖尿になった」とまで言われ…

親から心無い言葉をぶつけられ、絶句した経験がある人は少なくない。実の親だからといって、必ずしも無償の愛を与えてくれるわけではないようだ。

投稿を寄せた60代女性は、離婚して子どもを引き取った際、実母から

「あんな奴の子供なんか産んで損しかしてないね」

と言われ、「一瞬『は？』と頭の中が疑問符だらけになりました」と当時を振り返る。（文：篠原みつき）

「私もあんたは産むつもりなかった」

「何を言っているんだこの人は」と呆気にとられていると、母親は続けざまにこう言い放ったという。

「私もあんたは産むつもりなかった。パパがどうしてももうひとり欲しいって言うから仕方なく産んだ。あんたのせいで高血圧にはなるし糖尿にはなるし、いいことなんにもない。あんたは産まれる前から親に迷惑かけて生きてるんだ」

どんな思いで言ったことか理解に苦しむが、いくらなんでも暴言が過ぎる。女性がさっぱり訳がわからず返事もできずにいると、矛先は「発達障害の息子に」まで向かった。

「あんなのの子供だから」

と、まともではない子が生まれたのでは？と信じられないような差別的発言を受けたのだ。女性は「このままでは私も息子も幸せにはなれないと思い、その後母親とは縁を切りました」と書いている。

女性が「まだまだ偏見と誤解が多すぎます」言う通り、世の中はまだまだ発達障害に対する偏見が少なくないが、身内からここまで酷い言葉を投げつけられるのはきつい。親とはいえ縁を切ったことは、自分と子どもを守るために、やむを得ない判断だったのだろう。

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