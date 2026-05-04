◆関西六大学野球春季リーグ戦 ▽第５節２回戦 大商大１５―１大院大（３日・わかさスタジアム京都）

今秋ドラフト候補の大商大・春山陽登主将（４年）がリーグ通算１０本塁打となる３ランを放つなど、１５―１と猛打で圧倒。大院大に連勝し、勝ち点を２とした。

大商大・春山に待望の一発が飛び出した。２打席連続で死球を受けた後の第３打席だ。３回２死一、二塁から左中間へ豪快アーチ。「（手応えは）ありました。行くやろうなという感じは、打った瞬間にありました」と笑みを浮かべた。

開幕直前に右足首の捻挫で出遅れ、代打出場を経て今節から指定席の「３番・右翼」に復帰。今季１号で通算１０号に乗せた。目標とし、横浜や中日で活躍した佐伯貴弘（大商大）が持つリーグ記録（１２本塁打）にあと２本。「（記録を）超えたところで来年、真鍋（が抜く）でしょう。すごいですよ」と今春に３本塁打を放ち、通算７号とした後輩スラッガーを“警戒”した。

第１節で勝ち点を落としてからの４連勝で勝ち点２。春山の状態と比例するように、チーム状態も上がってきた。厳しい内角攻めも想定内。「優勝したいです」。目標達成のため、勝利へ導く一打にこだわる。（高柳 義人）