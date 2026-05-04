ＷＥＳＴ報知では「Ｈｏ！ットルーキーズ」と題し、各競技の新人を随時紹介する。今回は、Ｊ１のＧ大阪に加入したＤＦ池谷銀姿郎（いけがや・ぎんじろう、２１）。アウェーのタイで決勝進出を決めた４月１５日のアジアチャンピオンズリーグ２（ＡＣＬ２）準決勝のバンコク・ユナイテッド（Ｕ）との第２戦でプロ初先発を果たし、３―０の快勝劇に貢献。スタメン定着と、目標の２０３０年Ｗ杯（モロッコ、ポルトガル、スペイン共催）出場へと歩みを進める。

Ｇ大阪の池谷が先発デビュー戦で役目を全うし、プロの世界で生きていく手応えをつかんだ。アウェーのバンコクＵ戦。右センターバック（ＣＢ）として、左ＣＢの元日本代表ＤＦ三浦弦太（３１）や同ＧＫ東口順昭（まさあき、３９）らと連動し、体を張った守備で無失点に抑えた。「結果を出せて、準備期間がいいものになった。プロキャリアを歩んでいく上で、すごい大事な試合になった」と、かみ締めた。

１５年度天皇杯以来のタイトル１０冠目を狙うクラブにとって、崖っぷちの一戦だった。ホームの第１戦（４月８日・パナスタ）は０―１で敗れたうえ、主将のＤＦ中谷進之介（３０）が一発退場で、第２戦に出場できず。イェンス・ヴィッシング監督（３８）は、Ｊ１百年構想リーグで２試合に途中出場していた池谷を先発に抜てきした。２１歳は「試合前日に伝えられました」と苦笑いしたものの、２戦合計３―１の勝利に関わり、「負けたら終わりの試合で初スタメンなんて、そうそうない。１プレーごとに緊張感が走った」と重圧も楽しんだ。

現在、筑波大４年。オンライン授業などで卒業を目指すが、大学サッカーは３年で“卒業”。「２０３０年Ｗ杯に出たい」と明確な目標を持つ。自身の課題も挙げ、「国際試合はオープンな（攻守が激しく入れ替わる）展開が多くなる。切り替えがどれだけ速くできるか、もっと練習から突き詰めたい」と貪欲だ。「試合に出続けることが、大きな目標をかなえるファーストステップ。まずスタメンを勝ち取る」と、きっぱり。プロ初スタメンで得た自信を胸に、次の戦いへと挑む。（田村 龍一）

◆池谷 銀姿郎（いけがや・ぎんじろう）２００４年６月１９日、東京都生まれ。２１歳。５歳から砂町ＳＣでサッカーを始める。横浜ＦＣのジュニアユース、ユースを経て、筑波大体育専門学群に進む。２年時の天皇杯・Ｊ１町田戦や３年時の同Ｊ２大宮戦で下克上に貢献。今季、Ｇ大阪入り。Ｊ１百年構想リーグ・岡山戦（２月２２日・ＪＦＥス）で後半３９分からプロ初出場。ＤＦでサイドバックもこなす。背番号１９。１８３センチ、８２キロ。利き足は右。愛称「ぎん」。