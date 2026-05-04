◆チャーチルダウンズＳ・Ｇ１（日本時間５月３日、米国チャーチルダウンズ競馬場・ダート１４００メートル）

米Ｇ１のチャーチルダウンズＳ（ダート１４００メートル）は現地時間２日、チャーチルダウンズ競馬場で行われ、海外初挑戦のテーオーエルビス（坂井）が直線で抜け出すと３馬身１／４差で圧勝した。カペラＳ・Ｇ３に続く５連勝での重賞２勝目は、日本調教馬の米ダートＧ１制覇３頭目の快挙となった。また、ＪＲＡ海外馬券発売対象の米３冠初戦、ケンタッキーダービーはダノンバーボン（西村淳）が５着、ワンダーディーン（坂井）は８着に敗れた。

馬場の真ん中から堂々と伸びてきた。直線入り口。坂井が手綱に力を使えるように大きく動かすと、テーオーエルビスが加速した。先頭に立つと、すぐに右ステッキ。瞬時にギアが上がり、黒鹿毛の馬体が弾んだ。後続はついてこられない。２着との差は３馬身１／４。とても初海外、初Ｇ１挑戦とは思えない横綱相撲で大きな勝利をつかんだ。

日本馬にとって、米国のダートＧ１は２１年ＢＣディスタフ（マルシュロレーヌ）、２５年ＢＣクラシック（フォーエバーヤング）に続く３勝目だが、短距離は初めてだ。「追い切りに乗った田口が『絶好調だから、あとはジョッキー次第』と言われてたんで、プレッシャーはありましたけど、強かったと思います」と笑みを浮かべた坂井。その田口もレース後の馬場にすぐ駆けつけ、笑顔の輪が広がった。

ドバイ遠征を見送り、出走予定だった東京スプリントも見送っての挑戦。「この馬を信じてやってきたので、本当にうれしい」と高柳大調教師はうなずいた。３年前に自らアメリカの牧場に出向き、選んだダイヤの原石が故郷で放った最高の輝き。遠征前に目標のひとつとしていたＢＣスプリント（１０月３１日、キーンランド競馬場・ダート１２００メートル）への参戦も現実味を帯びてきた。「うれしい悩みが増えました」とトレーナー。衝撃の圧勝も、まだ序章に過ぎない。