フワちゃん、プロレス転向の理由 野営生活で明かす
俳優・東出昌大によるABCテレビの冠番組『東出昌大の野営デトックス』（月曜深夜0：00〜0：30／全4回）が4日からスタートする。
【番組カット】焚き火を囲んでくつろぐ東出昌大＆ウルフ・アロン＆フワちゃん
ABCテレビの新たなコンテンツ開発枠「月よるビッグバン」の第6弾として放送されるドキュメンタリー番組『東出昌大の野営デトックス』。フワちゃんが東出ともう一人のゲスト、ウルフ・アロンと1泊2日の“ガチ野営”に挑戦する。
早朝、東出が暮らす山小屋を訪れたウルフ・アロンとフワちゃん。早速、入山後に食べるおにぎりを作り、晩酌で食べる山菜のワラビを収穫する一行だが、ウルフとフワが繰り広げるハイテンポなトークに東出は「あっけにとられてる。やっぱすげぇな、テレビ出てる人たちって」とついていけない様子。東出に「ずっと元気なの？」と聞かれたフワちゃんは、「1年半休んでたとはいえ、テレビ癖が抜けなくてすごいしゃべっちゃうし、すぐワイプ顔しちゃう」と、都会での感覚が抜けない自分に苦笑いする場面も。
いざ、野営地へ向かう3人を待っていたのは、獣道すらない急斜面。重い荷物を背負い、四つん這いになりながら泥にまみれて進む。アスリートの2人も「やばい…登り坂というか壁」と弱音を漏らす過酷な道中だが、東出は確かな足取りで先導し、3人に連帯感が生まれていく。
また、山道で「なぜ女子プロに行ったのか」東出から問われたフワちゃんは、活動休止中に海外で練習を積んだ日々を振り返りながら、その強い決意を語り出す。
夜。焚き火を囲んだ静寂の中で、会話は人生の深淵へと向かう。東出に「世界一強くなったってどういう感じなの？」と問いかけられたウルフは『東京2020オリンピック』金メダル獲得後の葛藤を振り返り、「何のために柔道やってんだろう、みたいな時は一番苦しかった」と、頂点に立ったからこその孤独な苦悩を吐露する。
【番組カット】焚き火を囲んでくつろぐ東出昌大＆ウルフ・アロン＆フワちゃん
ABCテレビの新たなコンテンツ開発枠「月よるビッグバン」の第6弾として放送されるドキュメンタリー番組『東出昌大の野営デトックス』。フワちゃんが東出ともう一人のゲスト、ウルフ・アロンと1泊2日の“ガチ野営”に挑戦する。
早朝、東出が暮らす山小屋を訪れたウルフ・アロンとフワちゃん。早速、入山後に食べるおにぎりを作り、晩酌で食べる山菜のワラビを収穫する一行だが、ウルフとフワが繰り広げるハイテンポなトークに東出は「あっけにとられてる。やっぱすげぇな、テレビ出てる人たちって」とついていけない様子。東出に「ずっと元気なの？」と聞かれたフワちゃんは、「1年半休んでたとはいえ、テレビ癖が抜けなくてすごいしゃべっちゃうし、すぐワイプ顔しちゃう」と、都会での感覚が抜けない自分に苦笑いする場面も。
また、山道で「なぜ女子プロに行ったのか」東出から問われたフワちゃんは、活動休止中に海外で練習を積んだ日々を振り返りながら、その強い決意を語り出す。
夜。焚き火を囲んだ静寂の中で、会話は人生の深淵へと向かう。東出に「世界一強くなったってどういう感じなの？」と問いかけられたウルフは『東京2020オリンピック』金メダル獲得後の葛藤を振り返り、「何のために柔道やってんだろう、みたいな時は一番苦しかった」と、頂点に立ったからこその孤独な苦悩を吐露する。