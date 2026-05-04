シースと村上宗隆は「明確なFAの勝者」　MLB球団幹部の投票で堂々の1位　和製大砲は「ほとんどの懸念を払拭」

村上はバットでの活躍に加え、その去就にも注目が集まっている(C)Getty Images

メジャー1年目ながら、シーズン序盤で本塁打数メジャートップに立つホワイトソックスの村上宗隆。33試合終了時点で13本塁打を記録し、驚異的な長打力は大きな話題となっており、現在も米国内のさまざまな媒体でその名前が報じられている。

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現地時間5月2日には、メジャー公式サイト『MLB.com』が、昨オフのストーブリーグで注目を集めた大物FA選手に対し、ここまでの活躍を評価する「今オフのFA契約で“最も成功している”のは誰か？ 球団幹部が選んだ明確な2人の勝者」と題した特集記事を掲載。その中には、ヤクルトからポスティングでホワイトソックスに入団した村上も含まれており、デビュー以降のパフォーマンスを振り返った。

今回の記事は、村上とともに今季新たな契約を交わした、ブルージェイズのディラン・シースやドジャースのエドゥウィン・ディアス、オリオールズのピート・アロンソ、パイレーツのライアン・オハーン、フィリーズのカイル・シュワバーらのトッププレーヤーに対し、同メディアが各球団幹部へ、「この1か月で最もインパクトを残したFA選手」というテーマの投票を行っており、その結果を伝える内容となっている。

各選手の開幕からのパフォーマンスを踏まえた投票では、シースと村上にそれぞれ6票が投じられ、それ以外の選手は1票ずつという結果が示された。