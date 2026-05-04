◆米大リーグ カージナルス―ドジャース（３日、米ミズーリ州セントルイス＝ブッシュスタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が３日（日本時間４日）、敵地・カージナルス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、４打数無安打１死球で、ドジャース移籍後では自己ワーストタイとなる１９打席連続無安打。さらに先発出場して４試合連続無安打はエンゼルス時代の２０２０年８月１８日〜２２日に並び自己ワーストとなった。チームは２試合連続の４併殺を記録したが、今季最悪だった連敗を「４」で止めた。

相手先発は昨季まで同僚だった右腕メイ。大谷はエンゼルス時代の２０年９月２７日以来、実に６年ぶりだった。初回先頭の１打席目は２球目の９６・１マイルの高め直球を逆方向に打ち返すも、平凡な三ゴロに倒れた。続く２点リードの３回先頭の２打席目は四球を選び、５回１死一塁の３打席目は二ゴロで進塁打を放った。

３点リードの７回１死一塁で迎えた４打席目は、２番手左腕ブルールの抜けた７５マイル（約１２０・７キロ）のスイーパーが腰付近に直撃し、絶叫。死球でヒヤリとしたが、一塁ベース上では笑顔を見せた。これで今季自己ワースト１８打席連続無安打となった。

チームは４試合連続２得点以下だったが、２回にパヘスとキム・ヘソンの連続タイムリーで２点を先取すると、５回にはフリーマンにも適時打が飛び出し、待望の３得点目を奪った。一方で２試合連続の４併殺と、打線は本来の調子を取り戻せていない。

投げては先発のジャスティン・ロブレスキ投手（２５）が好投。６回６安打無失点の快投を見せて５勝目を挙げた。規定投球回に到達したことで、防御率１・２５はリーグトップに浮上した。