◇ア・リーグ レッドソックス1−3アストロズ（2026年5月3日 ボストン）

レッドソックスの吉田正尚外野手（32）が3日（日本時間4日）、本拠地でのアストロズ戦の8回に代打で出場。1−1と同点の展開の中、先頭打者として左前打を放った。

前日の試合に続き、終盤に出番がやってきた。ノーヒットだった5番・モナステリオに代わって打席に入った吉田。相手右腕に対し見逃し、ファウルと2球で追い込まれたが、3球目を詰まりながらもレフト前に落として出塁。代走を送られてベンチへと戻った。後続が倒れ、勝ち越し点にはつながらなかったが、しっかり役割を果たした。

試合は1−1のまま延長戦に突入。10回に2点を失うと、その裏の攻撃では1死満塁から併殺打で試合終了。連敗を喫した。

チームは4月25日（同26日）にアレックス・コーラ監督の解任を発表し、チャド・トレーシー暫定監督が就任。吉田はその指揮下で3試合目となる同28日（同29日）ブルージェイズ戦で“初出場”となり、「6番・DH」でスタメン出場し3打数1安打だった。だが、その後は2試合連続で出場なし。5月2日（同3日）のアストロズ戦では7回に代打で出場し四球だった。