インテルが鈴木彩艶先発のパルマに２−０勝利！キブ体制１年目で２季ぶり21度目のスクデットに輝く
現地時間５月３日に開催されたセリエAの第35節で、首位のインテルが鈴木彩艶を擁するパルマとホームで対戦した。
引き分け以上で２シーズンぶり21度目のリーグ制覇（スクデット）が決定するインテルは、序盤から押し込むものの、日本代表GKが守るゴールをなかなかこじ開けられない。
それでも前半アディショナルタイム１分、ペナルティエリア内右寄りでジエリンスキのパスを受けたテュラムが右足を一閃。ファーサイドに鋭いシュートを突き刺し、先制ゴールを奪う。
さらに後半に入って80分、主将ラウタロのラストパスをムヒタリアン流し込み、追加点を奪う。
このままインテルが２−０で勝利。クリスティアン・キブ監督体制１年目にして26勝４分け５敗で勝点82を獲得し、３試合を残して栄冠に輝いた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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引き分け以上で２シーズンぶり21度目のリーグ制覇（スクデット）が決定するインテルは、序盤から押し込むものの、日本代表GKが守るゴールをなかなかこじ開けられない。
それでも前半アディショナルタイム１分、ペナルティエリア内右寄りでジエリンスキのパスを受けたテュラムが右足を一閃。ファーサイドに鋭いシュートを突き刺し、先制ゴールを奪う。
さらに後半に入って80分、主将ラウタロのラストパスをムヒタリアン流し込み、追加点を奪う。
このままインテルが２−０で勝利。クリスティアン・キブ監督体制１年目にして26勝４分け５敗で勝点82を獲得し、３試合を残して栄冠に輝いた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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