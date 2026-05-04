「よくそこにいたな」渡辺剛が意地の同点弾！ 日本人コンビで生み出した一発にファン注目「上田の打点高すぎ」「えぐいヘディング」
上田綺世と渡辺剛が所属するフェイエノールトは現地５月３日、エールディビジ第32節でフォルトゥナ・シッタルトと敵地で対戦。終盤に２ゴールを奪い、２−１の逆転勝利を飾った。
この一戦で貴重な同点弾を奪ったのが、CBで先発した渡辺だ。０−１のビハインドで迎えた84分、左からのジョーダン・ボスのクロスに反応した上田が高打点のヘディングシュート。これは相手GKに阻まれるも、跳ね返りを渡辺が頭で押し込んだ。
このゴールにSNS上では、「よくそこにいたな」「日本人コンビ素晴らしい」「執念の一撃」「こぼれ球への反応が早すぎる」「上田の打点高すぎ」「えぐいヘディング」といった声があがっている。
なお、日本人DFはこの得点が今季のリーグ戦２点目となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】上田綺世のシュートの跳ね返りを渡辺剛が押し込む！
この一戦で貴重な同点弾を奪ったのが、CBで先発した渡辺だ。０−１のビハインドで迎えた84分、左からのジョーダン・ボスのクロスに反応した上田が高打点のヘディングシュート。これは相手GKに阻まれるも、跳ね返りを渡辺が頭で押し込んだ。
このゴールにSNS上では、「よくそこにいたな」「日本人コンビ素晴らしい」「執念の一撃」「こぼれ球への反応が早すぎる」「上田の打点高すぎ」「えぐいヘディング」といった声があがっている。
なお、日本人DFはこの得点が今季のリーグ戦２点目となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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