NHK連続テレビ小説（以下、朝ドラ）『風、薫る』の放送がはじまり、1カ月が過ぎた。

参考：『風、薫る』を通して考えるドラマの“枝葉”問題 100作以上続く“朝ドラ”だからこその難しさ

本作は明治時代を舞台にした朝ドラで、日本ではじめてトレインドナースとなった大関和と鈴木雅をモチーフにした、一ノ瀬りん（見上愛）と大家直美（上坂樹里）が主人公の物語だ。

4月に放送された第1～4週は、りんと直美の物語が交互に描かれたが、どちらの人生も怒涛の展開の連続だった。

りんは父親の信右衛門（北村一輝）をコロリで亡くし、家族を支えるために18歳年上の男と結婚して娘を出産するが、夫とはうまくいかず、屋敷が火事になったことをきっかけに家から逃げ出す。その後、東京に向かい、必死で職探しをしたところ、偶然知り合った清水卯三郎（坂東彌十郎）の厚意で、彼が経営する日本橋の外国の珍しい品を扱う商店「瑞穂屋」で働くことになる。

一方、孤児の直美はマッチ工場で働いていたが、工場長から本を盗んだという濡れ衣を着せられ仕事をクビになる。その後、英語が得意な直美は、鹿鳴館の華と呼ばれる貴婦人・大山捨松（多部未華子）に「自分は旗本の娘で、通訳をしている父が病で倒れたため、鹿鳴館で働かせてほしい」と頼み込み、鹿鳴館のメイドとなる。そして、アメリカ帰りの海軍中尉・小日向栄介（藤原季節）と知り合い、交際を申し込まれる。小日向と結婚すれば貧しい暮らしから抜け出せると思った直美だったが、実は小日向は詐欺師で、直美と同じように身分を偽って鹿鳴館にもぐりこんでいたのだった。

普通の朝ドラならじっくりと描きそうな結婚、恋愛、出産、家族との死別といった出来事を、本作は4週で一気に描いた。中でも驚いたのは、りんの結婚から出産までの時間を一気に飛ばしたことだが、逆にそれは「女性の幸せはそれだけではない」と語っているように感じた。

物語が本格的に動き出すのは、りんと直美がトレインドナースになるために、梅岡女学校付属看護婦養成所に入学する第5週からだ。年齢や身分の違う女性が1期生として登場し、お互いの意見をぶつけ合いながら学び成長していく姿は、学園ドラマとしてとても面白い。

2024年度前期に放送された『虎に翼』でも、主人公の寅子（伊藤沙莉）が日本人女性初の弁護士となるため、明律大学女子部法科に入学し、弁護士を目指す女性たちと出会う場面から物語にドライブがかかっていた。第2週で大学に入学した『虎に翼』と比べると、第5週でやっと学生編が始まる『風、薫る』はスロースタートに感じる。

養成所に入学するまでのりんと直美の物語は失敗と挫折の連続で、観ていて苦しくなる瞬間が多かった。だが、この4週間で彼女たちのままならない人生を徹底的に描いたからこそ、2人がトラインドナースを目指す理由が明確になり、本作のテーマがよりはっきりしたのではないかと感じた。

それは、りんが繰り返し言う「また間違えた」という台詞に強く表れている。

りんの村でコロリが流行り、幼なじみの虎太郎（小林虎之介）の母親がコロリにかかり避病院に入ったことで、虎太郎は落ち込む。りんは虎太郎を慰めるために手を握ろうとするが、周囲の目を気にして寸前で止めてしまう。そのことをりんは悔やみ、「間違えた」と思うのだ。

そんなりんに、父の信右衛門は論語の一節を引用し、「人は間違える。だが過ちに気付いて改めないことこそが過ちである」とりんに伝え、「正しいとは難しいのう」と言う。その後、りんは大事な局面で自分が失敗したと感じると、「また間違えた」と言うようになる。

朝ドラでは、ヒロインの特徴を際立たせるため、独自の口癖を用意することが多い。それは『あまちゃん』の「じぇじぇじぇ」や『あんぱん』の「たまるか」のような特に意味のない口癖から、『虎に翼』の「はて？」のような作品のテーマに関わるものまで様々だが、どれもキャッチーで、新語・流行語大賞に入るものも少なくない。

しかし、りんの言う「また間違えた」は、朝ドラヒロインの口癖としては重々しく、ネガティブに聞こえるため、気軽に口にできるものではない。だが、論語のくだりを踏まえると、「間違えた」と認めることができること自体を、とてもポジティブな振る舞いとして描いていると言える。

一方、直美は「正しさ」に対して嫌悪感を抱いており、『「正しい」で生きられる幸せな人が嫌い』だと言う。孤児の直美は、家柄の良い人や善人を嫌っており、何より自分のことを嫌いだと言う。元家老の娘という恵まれた家柄ゆえにのんびりとしているりんとは違い、直美はいつもイライラしており周囲に対して心を閉ざしているように見える。しかし、完全に悪に徹することもできない甘さも彼女の中にある。

直美が嫌悪する「正しい」とは、朝ドラがこれまで描いてきた品行方正な世界のことではないかと、筆者は感じる。

「正しさ」に疎外された人や、「間違える」人を主役にすることで、『風、薫る』は新しい朝ドラを作ろうとしているのかもしれない。（文＝成馬零一）