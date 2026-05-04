プレミアリーグ 25/26の第35節 アストンビラとトットナムの試合が、5月4日03:00にヴィラ・パークにて行われた。

アストンビラはタミー・アブラハム（FW）、モーガン・ロジャース（FW）、ロス・バークリー（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するトットナムはリシャルリソン（FW）、マティス・テル（FW）、コナー・ギャラガー（MF）らが先発に名を連ねた。

12分に試合が動く。トットナムのコナー・ギャラガー（MF）がゴールを決めてトットナムが先制。

さらに25分トットナムが追加点。マティス・テル（FW）のアシストからリシャルリソン（FW）がヘディングシュートで0-2。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。0-2とトットナムがリードしてハーフタイムを迎えた。

60分、アストンビラが選手交代を行う。タミー・アブラハム（FW）からオリー・ワトキンス（FW）に交代した。

66分、トットナムは同時に2人を交代。ランダル・コロムアニ（FW）、ロドリゴ・ベンタンクール（MF）に代わりジェド・スペンス（DF）、イブ・ビスマ（MF）がピッチに入る。なお、ロドリゴ・ベンタンクール（MF）は負傷による交代とみられる。

85分、アストンビラは同時に2人を交代。ロス・バークリー（MF）、ジェイドン・サンチョ（FW）に代わりエミリアーノ・ブエンディア（MF）、レオン・ベイリー（FW）がピッチに入る。

90+2分、トットナムは同時に2人を交代。マティス・テル（FW）、リシャルリソン（FW）に代わりルーカス・ベルグバル（MF）、パプマタル・サール（MF）がピッチに入る。なお、リシャルリソン（FW）は負傷による交代とみられる。

後半終了間際の90+6分、アストンビラのマティ・キャッシュ（DF）のアシストからエミリアーノ・ブエンディア（MF）がヘディングシュートを決めて1-2と1点差に迫る。

ここで後半終了。1-2で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、トットナムが1-2で勝利した。

なお、アストンビラは51分にロス・バークリー（MF）、77分にモーガン・ロジャース（FW）に、またトットナムは27分にランダル・コロムアニ（FW）、45分にロドリゴ・ベンタンクール（MF）、73分にマティス・テル（FW）、81分にケビン・ダンソ（DF）、90+6分にコナー・ギャラガー（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-04 05:10:11 更新