開催：2026.5.4

会場：ローンデポ・パーク

結果：[マーリンズ] 2 - 7 [フィリーズ]

MLBの試合が4日に行われ、ローンデポ・パークでマーリンズとフィリーズが対戦した。

マーリンズの先発投手はクリス・パダック、対するフィリーズの先発投手はヘスス・ルサルドで試合は開始した。

1回表、4番 アレク・ボーム 5球目を打ってショートゴロ しかしフィルダースチョイスによりオールセーフでフィリーズ得点 MIA 0-1 PHI、5番 ブランドン・マーシュ カウント3-1から押し出しの四球でフィリーズ得点 MIA 0-2 PHI、6番 Ｊ．Ｔ．リアルミュート 初球を打ってセンターへの犠牲フライでフィリーズ得点 MIA 0-3 PHI、7番 ブライソン・ストット 5球目を打って右中間スタンドへのスリーランホームランでフィリーズ得点 MIA 0-6 PHI

3回表、9番 ジャスティン・クロフォード 初球を打ってライトへのタイムリーヒットでフィリーズ得点 MIA 0-7 PHI

7回裏、8番 エステリー・ルイーズ 3球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでマーリンズ得点 MIA 2-7 PHI

試合は2対7でフィリーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はフィリーズのヘスス・ルサルドで、ここまで3勝3敗0S。負け投手はマーリンズのクリス・パダックで、ここまで0勝5敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-04 05:21:17 更新