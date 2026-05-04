◆女子プロゴルフツアー ＮＴＴドコモビジネスレディス 最終日（３日、千葉・浜野ＧＣ＝６７０４ヤード、パー７２）

最終ラウンド（Ｒ）が行われ、今季ツアー２勝の郄橋彩華（さやか、サーフビバレッジ）は６バーディー、ボギーなしで６６と伸ばし、通算９アンダーで９位に入った。

前半１１番で伸ばし、１７番から３連続バーディー。５番、８番と６バーディーを量産した。この日のパーオン率９４・４４％は全体２位。「今日はショットがすごい良くて、もったいないバーディーパットもめっちゃあった。今日、急にクラブが振れるようになった」と笑みをこぼした。

初日はまさかの７４をたたき、９２位と出遅れた。だが、悪天候の影響で第２Ｒの競技が中止となった１日は「マリオの映画を見にに行って、ゲーセン（ゲームセンター）行って、トレーニングして、練習して、ゲーセンに行った」とリフレッシュした。前週の全米女子オープン予選まで５日間で１０８ホールを回った疲労も回復。第２Ｒは６７、この日は６６と本領発揮し、９位でフィニッシュした。

登録名を「高橋」から本名表記の「郄橋」に先月２５日付で変更し、今大会が改名後初戦だった。３月に沖縄県で占い師の一言をきっかけに改名を決意し、登録名変更届を提出した直後の４月にヤマハレディースなど２勝を挙げた。占いをキッカケに表記を変えたことを今大会開幕前日に明かし、ネットニュースで大きな話題となった。郄橋は「私も読んだ。みんなオカルトな感じになっていたけど、そうじゃなくて、勝ったのは私の実力です」と力説した。

次週は今季メジャー初戦、ワールドレディスサロンパスカップ（７日開幕・茨城ＧＣ西Ｃ＝報知新聞社後援）に臨む。「今日の感じのまま来週に入れたらうれしい。西コースはマジでいい成績を残したことがないので、まずは自分との戦いだと思う」と見据えた。