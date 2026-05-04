◆ファーム・リーグ 巨人３x―２広島（３日・ジャイアンツタウンスタジアム）

巨人・山崎伊織投手（２７）が３日のファーム・リーグ広島戦（Ｇタウン）で５８日ぶりに実戦復帰するも、初回わずか２球で緊急降板した。球団は「右肩の違和感」と交代理由を説明。昨季チーム最多１１勝のエースにまさかの事態が起きた。

球場が騒然とした。試合開始から２分足らず。背番号１９は顔をしかめて異変を訴えた。開幕２週間前に発症した右肩コンディション不良からの復帰初戦。先頭に１４５キロ、１４４キロと続けて直球を投じた直後、アクシデントに見舞われた。

３月６日・オリックスとのオープン戦（京セラＤ）以来となった実戦。今季は開幕投手筆頭候補とされながら無念の離脱を味わい、懸命にリハビリを続けてきた。故障班合流から１か月後の４月１５日に本格的な投球練習を再開。トレーナーとも慎重に状態を確認してきた。同２２、２９日にはライブＢＰも実施。万全を期したはずだった。

降板後は応急処置を受け「僕もまだ（詳細は）分からない。明日（状態を）診てみないと分からないです」と足早に車へ乗り込んだ。今後について、１、２軍の投手コーチはいずれも翌４日以降の判断になると話した。（堀内 啓太）