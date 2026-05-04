歌手の松山千春が３日、自身がパーソナリティーを務めるＦＭ ＮＡＣＫ５「松山千春 ＯＮ ＴＨＥ ＲＡＤＩＯ」（日曜・午後９時）に生出演。自身の食欲と食べ物の“こだわり”について語った。

現在ツアー中の松山は、リスナーからの「いっぱい食べて、体力つけてツアー乗り切ってくださいね」というメールを読み上げると、「ありがとう。そう言われると、頑張ってもっとメシ食わなきゃと思うんだけど、ガキの時から、食欲ってあんまりなかった」と告白。

「貧乏して食えなかったっていうのもあるかもしれないな。ガキの時から、父さん母さんに腹減った、何か食わしてくれって言った覚えがないんだよな。うちの経済事情がどういうことになってるのかってのはだいたいわかるからな」と回顧。「あれ買ってくれとか、これが欲しいとか言うことなかったな。そのまま成長してきたから、食欲ないんだろうな」と幼少期を振り返った。

「ただ、一つのもの、たとえば岩手のわんこそば。これは好きで、毎日わんこそばでもいいってぐらい、食いつくことがあったりするけどな」と、意外なこだわりを明かした。