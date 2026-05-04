「東京六大学野球、明大１３−３立大」（３日、神宮球場）

第４週の２回戦２試合が行われ、慶大は東大に連勝し勝ち点３とした。明大は立大を破り、１勝１敗。慶大は一回に今津慶介内野手（４年・旭川東）の３ランで先制し、９−０で大勝。明大は榊原七斗外野手（４年・報徳学園）の本塁打などで得点を重ね、１３−３で勝った。

風に乗った白球はあっという間にスタンドに吸い込まれた。今秋ドラフト上位候補の明大・榊原がバックスクリーン右へ今季１号ソロ。「まさか入ると思わなかったけど、風もあって伸びてくれた」と優しい口調で安堵（あんど）した。

１１−３の八回だ。先頭で初球のカーブに反応し、大学通算１０号となる待望の一発。球場の歓声を浴びてゆっくりダイヤモンドを走った。初回に三塁への内野安打、七回にも右前打を放ち、“猛打賞”の活躍を見せた。

試合前まで打率・１８２。「絶対に試合後は打率を見ていた」と伸び悩む数字をチェックしていたが、「一喜一憂していたらダメ」と意識せずに臨んだことが奏功した。「この１本を起点に、もっとレベルアップしたい」。例年、スロースターターの主砲が大暴れのきっかけとする。

◇榊原 七斗（さかきばら・ななと）２００４年７月１５日生まれ、２１歳。兵庫県高砂市出身。１７３センチ、７７キロ。左投げ左打ち。曽根小１年から曽根南野球部で野球を始める。４年時に３つ年上の兄がいる全播磨硬式野球団ヤングに入り、中学生と練習を行う。松陽中でも同野球団に所属。報徳学園では１年秋に野手としてベンチ入り。５０メートル走５秒９９、遠投１１５メートル。憧れの選手は阪神・近本光司。趣味はスイーツ巡り。好きな食べ物はプリン。