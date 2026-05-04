「関西六大学野球、大院大１５−１大商大」（３日、わかさスタジアム京都）

第５節の２回戦２試合が行われ、大商大が大院大を１５−１で下して２連勝し、勝ち点を２に伸ばした。大経大は神院大に３−２で競り勝ち、１勝１敗とした。龍谷大−京産大２回戦は天候不良で順延された。

今秋ドラフト候補の大商大・春山陽登外野手（４年・敦賀気比）がリーグ戦通算１０号を放った。２打席連続死球を受け、迎えた第３打席。三回２死一、二塁でフルカウントから大院大の２番手・田中一輝投手（１年・浦和学院）の直球を強振。「いくやろうなというのは打った瞬間あった」と完璧な当たりは左中間への今春１号３ランとなった。

大商大ＯＢで横浜、中日で活躍した佐伯貴弘が持つ１２本塁打のリーグ記録にはあと２に迫っている。ただ、チームメートで後輩の真鍋慧内野手（３年・広陵）が今春３本塁打でリーグ通算７本塁打をマーク。春山は「（記録を）超えても来年真鍋がいるので。あれはすごい」と苦笑いした。

開幕前には右足首を捻挫したが、１８日にスタメン復帰して以降４試合連続安打と好調だ。「狙わないことが大事」と平常心で本塁打を量産していく。

◇春山 陽登（はるやま・あきと）２００４年１２月１０日生まれ、２１歳。奈良県大和高田市出身。１７７センチ、９２キロ。右投げ右打ち。小学１年から高田イーグルスで野球を始め、６年時には阪神ジュニアに選ばれた。高田中では五條シニアでプレー。敦賀気比では２年秋からベンチ入りし、３年春から主将。３年春夏甲子園出場。高校通算１８本塁打。大商大では１年秋からリーグ戦に出場し、新チームの主将に就任した。