「阪神３（降雨コールド）０巨人」（３日、甲子園球場）

苦しんだ右腕が、本来の輝きを取り戻した。阪神・才木浩人投手（２７）が７回４安打１１奪三振の完封で３勝目。過去２度の登板はいずれも６失点と調子を崩していたが、初の中４日で結果を残した。自身の対巨人８連勝は、小林繁らに並ぶ球団タイ。チームは巨人戦で今季２度目のカード勝ち越しを決め、首位を守り貯金も今季最多の９とした。

降雨コールドが告げられると、才木はベンチでニコッと笑い、仲間とハイタッチを交わした。苦しんだ末に大きな１勝をつかんだ。

「ホッとしました。２回悪いピッチングが続いて、大丈夫かなってところでゼロでいけたので、本当によかった」

要所で粘った。二回、無死一、二塁のピンチを迎えたが、佐々木、浦田と連続三振。その後２死満塁となり、最後は吉川を三振に仕留め、先制は許さなかった。１点リードの五回も２死二、三塁としたが中山をフォークで三振にとった右腕。「しゃー！」と声を上げ、グラブをたたいた。

この日は、今季初めて梅野とバッテリーを組んだ。フォークを中心に、いつもより多く変化球を活用した。「梅野さんの考えの中でバッターに効いたと、投げてて思った」。奪った１１三振のうち、９個のウイニングショットが変化球だった。

背水の覚悟で臨んだ登板だった。前々回、４月２１日のＤｅＮＡ戦（横浜）は５回６失点。前回は同２８日のヤクルト戦（神宮）で２回６失点ＫＯ。敗戦投手になっても、報道陣の取材には丁寧に応じる右腕だが、珍しくタオルで顔を覆い、ほとんど口を開かなかった。

いつもは打ち込まれた登板後も「気にしててもしょうがないっしょ」と、すぐに切り替えるのが才木。ただ、今回は「楽したいなとか、気を紛らわしたいなと思った」と多少ネガティブになる瞬間もあったと振り返る。

そんな状況でも、立ち止まる時間を藤川監督は与えなかった。プロ初となる中４日で、もう一度チャンスが巡ってきた。「抹消されてもおかしくないかなって内容と結果だった。それでも行かせてくれた監督、コーチの期待に応えたい。このままでは終われないところがあった。結果を出すには現実と向き合うしかない」と、より一層気合が入っていた。

粘り強い投球で、７イニングながら完封勝利。これで対巨人戦は８連勝となり、小林繁らに並ぶ、球団タイ記録に。自身の巨人戦貯金１０とＧキラーっぷりは健在だ。

チームは連勝で、貯金を今季最多の９に伸ばした。「今日よくても、次がダメだったでは１軍でプレーしている以上はダメ。継続していけるようにしっかり準備したい」。一つの壁を乗り越えた才木が勢いを取り戻し、ここからどんどん勝ち星を積み上げていく。

◆才木が巨人戦貯金１０！ 才木がこの日で巨人戦通算２５試合で１４勝４敗、防御率１・９２とし貯金１０に。ちなみに１９６２〜６３年に巨人戦１１連勝を記録した中日・権藤博は巨人戦通算４４試合で１８勝９敗で勝ち越し９だった。また、“巨人キラー”でも知られる星野仙一（中日）は通算対戦１２６試合で３５勝３１敗、平松政次（大洋）は１５８試合で５１勝４７敗で共に勝ち越し４。阪神投手では村山実が１３２試合で３９勝５５敗、江夏豊が１４５試合で３５勝４０敗１３セーブ。