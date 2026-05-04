「阪神３（降雨コールド）０巨人」（３日、甲子園球場）

鋭い打球が降りしきる雨を切り裂く。白球の行方を追いながら、阪神・佐藤輝明内野手（２７）は大きなストライドで加速した。一走・中野が快足を飛ばし生還。自身も三塁を陥れ、ベンチへ向かって右手人さし指を突き上げる。３カード連続勝ち越しを導く先制Ｖ打。きらめく雨粒が一層、殊勲者の姿を輝かせた。

「先制点を取りたかったところなんで。井上投手もすごい良いピッチングしてたので、良い結果になって良かったです」

一巡目は無安打に封じられた相手左腕に対し、牙をむいたのは四回１死一塁。カウント２−１から浮いたカットボールを逃さなかった。「１球で仕留められて良かった」と右中間を深々と破る一撃。リーグトップタイとなる今季３本目の三塁打で先取点をもたらした。

前日“大台”に達した打率をこの日も上昇させ、リーグ１位を維持する・４０７に。さらに長打率は・７９６となった。変わりゆく数字については「あまり気にしすぎずに、しっかり一打席一打席って感じですね」と話しつつ「良い準備ができてるので、良い結果につながってるのかなと思います」と納得顔。ＮＰＢ史上シーズン最高長打率は２０１３年・バレンティン（ヤクルト）の・７７９。テルならば−。そんな期待を抱かせる驚異的な打撃を続けている。

苦しんでいた同学年右腕をサポートする一打でもあった。この日で、今季の才木が先発した試合は２３打数１２安打９打点と強力援護を継続中。「もう本当に、良いボールいってたんで、さすがだなと思います」と仲間をたたえ、今季３度目となった２人でのヒーローインタビューに「すごくうれしいですよ」と柔らかい笑みを浮かべた。

勢い止まらぬ４番がけん引し、貯金９で首位をキープ。良い流れで９連戦最後のカードとなる中日３連戦（バンテリン）へと向かう。「しっかり３つ良いゲームをして、また（甲子園に）帰ってきたい」。天井知らずの活躍で、チームをさらなる高みへ押し上げる。

◆佐藤輝、長打率・７９６に上昇 佐藤輝はこの日で長打率・７９６に。安打の内訳は単打＝２１本、二塁打＝１４本、三塁打＝３本、本塁打＝８本。長打は合計２５本で単打を上回る。なお、ＮＰＢ史上シーズン最高長打率は２０１３年・バレンティン（ヤクルト）で・７７９。同２位は８６年・バース（阪神）で・７７７。