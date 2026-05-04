「ヤクルト２−１２ＤｅＮＡ」（３日、神宮球場）

怒濤（どとう）の攻撃で、開幕から続いた対ヤクルトの連敗を「７」で止めた。けん引したのは、チーム最年長のベテランだ。３７歳のＤｅＮＡ・宮崎敏郎内野手が５打数５安打３打点の固め打ちで、見えない呪縛を解き放った。

「いつも負けたくない。そういう気持ちでいます」。武骨な男は、バットで胸に秘めた思いを体現した。序盤から終盤まで自らの打点で主導権を奪取。特に五回の左越え２号ソロは、痛烈なライナーで左翼席まで運ぶ、持ち味の一撃で沈めた。これで神宮球場でのヤクルト戦本塁打は通算３４本塁打となり、宇野勝（中日）に並び歴代９位タイ。相性の良さと集中力で痛快な勝利を呼び寄せた。

チームは筒香、牧の主力打者２人が、コンディション不良で戦線離脱中。「しっかりやらないといけないっていう責任はあります」と、打線の要としての使命感を常に胸に刻んでいる。

トンネル脱出に、相川監督も「何十年ぶりに、って書かれるのを恐れていたので、勝てて良かったです」と安堵（あんど）の笑みをにじませていた。