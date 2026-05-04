◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神３―０巨人（３日・甲子園）＝７回裏降雨コールド＝

負け投手になった井上は才木を上回るほどのキレキレの投球だった。

４回こそ絶好調の佐藤に適時三塁打を浴びて１点を失ったものの、６回無死二、三塁では強気に内角ストレートを投げ込む見逃し三振を奪った。バッテリーからすると、今後の佐藤対策に光が見えた１球となった。その後の２失点は不運だった。１死満塁から小幡を空振り三振に仕留めた変化球がワンバウンドとなり、記録上は暴投で大城の悪送球も重なった。それほど球がキレており、雨で足場も悪く、大城が大きくはじいたのも仕方ない面がある。

打線は苦手とする才木にまたしても封じ込められた。だが、この試合に限っては今季初先発マスクの梅野にしてやられた格好だ。２試合連続ＫＯされている才木をリズム良く投げさせるため、捕ってからの返球が早く、リードも坂本や伏見より遊び球が少なかった。

巨人は１勝２敗と負け越したものの悲観する内容ではない。初戦に阪神のダブルエースの村上から５点を奪ったように打線は振れている。対戦成績は４勝４敗の五分。泉口らけが人が戻れば、巻き返す余地は十分にあると見る。（スポーツ報知評論家・金村 義明）