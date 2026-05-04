◆米大リーグ カージナルス―ドジャース（３日、米ミズーリ州セントルイス＝ブッシュスタジアム）

今季ワースト４連敗中のドジャースは３日（日本時間４日）、敵地・カージナルス戦で先発のジャスティン・ロブレスキ投手（２５）が、６回６安打無失点の快投を見せて５勝目の権利を持って降板した。規定投球回に到達したことで、防御率１・２５がリーグトップに浮上した。

開幕時は山本、グラスノー、大谷、シーハン、佐々木に次ぐ先発６番手の扱いだった左腕のロブレスキ。だが、４月６日（同７日）の敵地・ブルージェイズ戦で今季初先発すると、そこから１、０、１、０失点と安定した投球で４登板で４勝。５度目の先発となったこの日も、三振こそ０ながら、粘りの投球で無失点で抑えた。

今月途中にはサイ・ヤング賞２度のスネルがローテに復帰予定。必然的にローテから１人外れることにある。山本、大谷、グラスノーは安泰とみられ、シーハン、佐々木、ロブレスキの争いとみられていたが、ロブレスキは頭一つ抜けた投球を見せている。シーハンはここまで６登板で２勝１敗、防御率５・２３で、朗希は６登板で１勝３敗の防御率５・９７をマークしている。

試合開始前の時点で今季ワースト１４打席連続無安打の大谷翔平投手（３１）は「１番・指名打者」でスタメン出場。４打席目まで三ゴロ、四球、二ゴロ、死球と安打は出ていない。大谷は現時点で防御率０・６０だが、規定投球回に足りていない。５日（同６日）の敵地・アストロズ戦で先発予定となっている。