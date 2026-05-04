「阪神３（降雨コールド）０巨人」（３日、甲子園球場）

雨音を遠くに聞きながら、阪神・藤川球児監督（４５）は殊勲者を称賛した。３勝目の才木に「ゲームにフォーカスするというところ、その気持ちでしょうね。彼もエースとしてまた、チームを活気づけてくれました」と賛辞を贈った。

右腕は４月２８日・ヤクルト戦（神宮）で先発するも、２回６失点（自責点５）ＫＯ。同戦後に指揮官は「形を気にしてやってるように映りましたので。ゲームの中で、試してるようなところが出たらダメ」と厳しい言葉を連ねていた。

監督就任当初から、試合に身を置く４時間を「阪神タイガースとしてゲームを行う」と表現。この日のマウンドには相手に挑み続け、勝負に全神経を集中させる才木の姿があった。だからこそ「毎試合ゲーム、勝負はみんなかかっている。そういう意味で、才木の今日の姿はチームに元気を与えますね」と評価した。

降雨コールド勝利には「雨（でグラウンド状態）が非常に危険でしたから。審判の方々の判断で選手たちのコンディションも守れたので、非常にホッとしています」と感謝。先発の柱がもたらした１勝を推進力に、９連戦最後の３連戦に挑む。