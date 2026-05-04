「阪神３（降雨コールド）０巨人」（３日、甲子園球場）

開幕からちょうど３０試合目、スタメンに初めて「捕手・梅野」と記された。阪神生え抜きのベテラン・梅野隆太郎捕手（３４）が懸命のリードで才木を今季初完封に導いた。「チームとして最高の結果」と、勝利後の背番号２は格別の汗をぬぐった。

まっさらなグラウンドに駆け出していった梅野の胸中は「浩人（才木）をなんとかしてあげたい」の一心だった。「投球うんぬんよりも前向きにさせてあげるのが仕事」。直近２登板連続で６失点が続いていたエースの復権に向けて、その女房役を託された。

「もちろん真っすぐもいきながら、でも今日は変化球の精度が良かった」と、変化球を積極的に要求。二回２死満塁、五回２死二、三塁のピンチを、いずれもフォークで空振り三振。特に五回はフルカウントからの７球目で中山のバットに空を切らせた。「ピンチの時こそ球数をかけてでも三振を取る。引くだけじゃなくて押すところは押す。そのへんがうまくかみ合った」とうなずいた。

プロ１３年目の今季は初めて開幕２軍スタート。それでもファーム１６試合で打率・２９０、２本塁打、５打点と結果を残し、１軍の舞台に帰ってきた。だからこそ「スタメンで試合に出させてもらって勝つことは、キャッチャーとしてはめちゃくちゃうれしいこと」と喜びをかみしめた。勝利の味を再確認したベテランが猛虎を支えていく。