「阪神３（降雨コールド）０巨人」（３日、甲子園球場）

阪神・才木浩人投手（２７）が７回４安打１１奪三振の完封で３勝目。チームは巨人戦で今季２度目のカード勝ち越しを決め、首位を守り貯金も今季最多の９とした。以下、阪神・藤川球児監督（４５）の主な一問一答。

◇ ◇

−才木が試合にフォーカスしている姿は、どの部分に感じたか。

「練習から出ますね」

−この４日間の過ごし方。

「もっと前から出てますけど、どの選手もそうですが『慣れ』というのは最初から言っている通り、慣れてはいけないというところでキチッと戻ってきましたから。素晴らしい姿でしたね」

−中野がスタメン復帰で３安打。

「万全じゃない中、連続でゲームに出続けるというところも踏まえてですね。ゲームに出続けるという気持ちが体を動かすだろうし。その間は違った選手が出ていますけど、それもそれで一つずつ自分のパフォーマンスをゲームで出そうとすると。（それが）まとまって結集して戦っているので、引っ張りますよね、チームをね」

−今日も佐藤輝が先制打。

「一人一人が大切なポジションの仕事をしていますけど、その中でも３、４、５番というのは最初から言っている通りタイガースの“売り”ですから、素晴らしい仕事をしてくれていると思います」