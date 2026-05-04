◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神３―０巨人（３日・甲子園）＝７回裏降雨コールド＝

巨人・井上温大投手（２４）が体をしならせて投げた全力の１球は、捕手・大城がミットを構えた位置へズバリ決まった。６回無死二、三塁で迎えた佐藤の第３打席。４回１死一塁の第２打席ではカットボールを捉えられ、右中間三塁打で先制点を献上した。次こそは絶対に抑える気持ちだった。「配球も偏りすぎず、両サイドで攻めながら」。外角へのフォークを２球連続で投げ、最後は内角への１４９キロ直球で見逃し三振。リベンジに成功すると、自らを落ち着かせるように大きく一度うなずいた。

厳しい環境でも、持ち味を見失わなかった。この日は試合開始から雨。ぬかるむマウンドに苦戦しながらも必死に腕を振った。「投げ切る場面で投げ切れた」と４回以外、毎回の奪三振で６回８Ｋ。ボールも低めに集めた。だが、６回には先頭・中野に中前安打を許し、２死満塁から暴投、捕手の失策が絡み一気に２失点。「打たれてしまった場面は高めに浮いてしまった。先頭を切ることができなかったのが失点した原因」と１球を悔やんだ。

援護に恵まれず６回３失点（自責２）で３敗目を喫したが、高い奪三振能力は健在。阿部監督も「ミスもあったけれど、なんとか試合はつくった」と粘投をたたえた。打撃では２回に内野安打で今季初のＨランプをともすなど、明るい兆しは多い。「もっと（球の）精度を上げて、ゼロで抑えられるように投げていきたい」。この黒星は、決して後ろ向きなものではない。（北村 優衣）