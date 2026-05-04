◆ファーム・リーグ 巨人３×―２広島（３日・ジャイアンツタウンスタジアム）

巨人は降雨コールドで阪神に連敗し、２カード連続負け越しとなった。３点をリードされた７回裏、阪神が２死満塁としたところで雨脚が強くなり、ゲームセット。天敵の才木に４安打１１奪三振で完封負けを喫し、２４年途中から８連敗となった。阿部慎之助監督（４７）は４日のヤクルト戦（東京Ｄ）で、脳しんとう特例措置で離脱していた泉口友汰内野手（２６）を１軍へ合流させることを明言。また甲子園には同行していなかった大勢投手（２６）も同日に再合流する予定だ。投打とも盤石の布陣でやり返す。

泉口は３日、ファーム・リーグの広島戦（Ｇタウン）で実戦復帰後、即マルチ安打と万全をアピールした。「今日やった感じ、いつ呼ばれてもいい状態。問題もなくいつも通りプレーできた」と手応えをにじませた。

「３番・遊撃」で先発出場。１点を追う４回１死でチーム初安打となる左中間への二塁打。６回２死でも右前安打を放った。「自分のタイミングで打ちに行ったときにスイングをかけられるのか。追い込まれてからの対応を確認したかった」。守備でも５回２死、堂林の中前へ抜けそうな打球を華麗なステップで捕球すると、素早く送球してアウトに。状態の良さをアピールした。

４月２１日の中日戦（長野）の試合前練習で打球が顔面に直撃し「脳しんとう、顔面打撲、口腔（こうくう）内裂創」と診断され脳しんとう特例措置で出場選手登録を抹消された。「『なんで俺はここにおんねん』って気持ちになるので」とあえて１軍の試合はチェックせず「事故的なケガだったので落ち込んでも仕方ない」と前を向いてきた。頼れる男がいよいよ東京Ｄに帰ってくる。（水上 智恵）